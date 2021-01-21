وزيرة البيئة: سنمنع الصرف المخالف على خليج السويس بنهاية 2021

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بخفض نسبة الجسيمات العالقة التي تسبب تلوث الهواء، وإنها عرضت عليه في اجتماع اليوم استعمال روث الحيوان والمتبقيات الزراعية في الريف المصري، وهو جزء من مشروع متكامل اقتصاديا واجتماعيا والحفاظ على البيئة استخدام المخلفات مرة أخرى، إذ أن الرئيس وجه بان يكون هذا البرنامج قوميًا، مشيرة إلى أن استخدام المخلفات تنتج منتجات مفيدة وتشغل الشباب وتوفر فرص عمل، ويمكن التوسع فيها على مستوى الدولة.

مؤسسة الطاقة الحيوية غير الربحية بوزارة البيئة

وأضافت فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج «الحقيقة» عبر شاشة «إكسترا نيوز»: أن وزارة البيئة لديها مؤسسة الطاقة الحيوية وهي غير ربحية: لدينا ما يقرب من 1500 وحدة منزلية صغيرة على مستوى عدد من المحافظات مثل أسيوط والفيوم والمنيا، وفي الشهر الماضي افتتحت مع وزيرة التضامن ومحافظ المنيا هذا المشروع في قرية بني حسن بمركز أبو قرقاص، وأنشأنا 60 وحدة منزلية بالكامل تستقبل روث الحيوان والمتبقيات الزراعية وينتج عنها سماد للفلاحين، وبالتالي فإن شركات جرى تدشينها لهذا النوع من الوحدات وتدريب الشباب عليها وصيانتها وإدارتها.

الرئيس السيسي وجه بالتكامل للحفاظ على البيئة

وتابعت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتكامل في العمل في الوزارات النمطية وغير النمطية، مشيرة إلى أنها تمكنت مع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من منع الصرف على خليج السويس، إذ يتبقى العمل على 7 شركات وسيجرى استكمال خطط إصلاحها بالكامل لوقف الصرف المخالف مع نهاية هذا العام.

وشددت على أن العالم كله اكتشف أهمية التصالح مع البيئة ووجود أنشطة متصالحة معها، وبالتالي فإن مجلس الوزراء اعتمد في شهر سبتمبر الماضي معايير الاستدامة البيئية: «عندما نضع خطة الدولة القادمة للاستثمار من خلال وزارة التخطيط ستخضع لمجموعة من المعايير البيئية يجب على كل الوزارات اتباعها لكي تحصل على الاستثمار، وهو ما سيحتاج إلى تمويل وجهد لكي نتحول إلى الاقتصاد الأخضر».