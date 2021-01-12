15 ميزة لتحويل سيارتك للغاز الطبيعي.. توفير وأمان وحفاظ على البيئة

كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن عدد الذين تقدموا وفتحوا حسابات لتسجيل لطلبات تحويل السيارات للغاز الطبيعي، إذ تقدم 57 ألف شخص وفتحوا حسابات لتحويل سياراتهم، وهناك 20 ألف شخص تقدموا بالفعل وتمت مراجعة طلباتهم لبدء الإجراءات الفعلية في تنفيذ المبادرة، بالتنسيق مع وزارات المالية والداخلية والتنمية المحلية والبنك المركزي، لتنفيذ المبادرة الخاصة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحلال السيارات التي تعمل بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز، وذلك للأجرة والملاكي والميكروباص.

مميزات العمل بالغاز الطبيعي للسيارات أوضحتها شركة «غازتك» كما يلي:

1. يحافظ على البيئة وخالٍ من مركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

2. يعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

3. غير سام وهو أخف من الهواء وإذا تسرب يتصاعد للأعلى.

4. احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.

5. لديه منظومة أمان مجهزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة.

6. أسطوانة الغاز مصممة طبقًا لأحدث المواصفات والاشتراطات العالمية لتحمل الضغوطات والصدمات.

7. متوفر في جميع محافظات الجمهورية على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

8. له فائدة اقتصادية وطنية حيث يحقق لمصر تأمينًا لمصادر الطاقة ويحقق التوازن على طلب واستيراد المنتجات البترولية السائلة، ما يوفر على الدولة العملة الصعبة.

9. تحقيق عائد اقتصادي لأصحاب السيارات عند تحويل سيارتهم للعمل بالغاز الطبيعي نتيجة التوفير من استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود السائل.

10. انخفاض تكلفة استهلاك الوقود لأكثر من الضعف مقارنة ببنزين 92.

11. زيادة كفاءة محرك السيارة بنسبة 10% حيث يحترق الوقود داخل المحرك احتراقًا تامًا، لأن الغاز الطبيعي وقود نظيف ورقمه الأوكتيني أعلى من البنزين (نحو 120 أوكتان).

12. المحافظة على كفاءة الزيوت وبالتالي تغييرها على فترات أطول.

13. يحافظ على البوجيهات والأبلاتين والكوندنسر لفترة أطول وصيانة السيارة على مدى فترات زمنية أطول.

14. يقلل نسبة الضوضاء والاهتزازات.

15. انعدام المكونات الملوثة والضارة بالصحة الناتجة عن عادم السيارات.