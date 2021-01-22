المتهمون بقتل سيدة أعمال إماراتية: معاها صندوق دهب وبتدينا هدايا كتير

اعترف المتهمون بـ"قتل سيدة أعمال إماراتية" داخل شقتها في الطالبية طمعًا في أموالها ومشغولاتها الذهبية، وأنهم نفذوا الجريمة وسرقوها ، وبينت تحقيقات النيابة أن بيتوا النية على قتلها وأعدوا "شريط بلاستيك لاصق" وتوجهوا إلى شقتها بعد أن سهلت الخادمة دخول باقي المتهمين للشقة، وأن أحدهم أطبق بيده على رأسها وفمها كاتما لأنفاسها حتى خارت قواها وسقطت أرضا وانهال على وجهها بقبضة يده، وعاجلها متهم آخر بأن جثم على جسدها مطوقة عنقها بيده كاتما أنفاسها وقام برطم رأسها عدة مرات متتالية بلا هوادة بمطفأة سجائر زجاجية وأحكموا وثاق يديها وقدميها وكمموا فمها بقطع من القماش واللاصق قاصدین إزهاق روحها، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.

معاينة النيابة: الضحية عثر عليها مكبلة الأيدي والأقدام ومكممة الفم

أفادت تحقيقات النيابة العامة أن جناية مقتل المجني عليها نفيسة حسن علي 60 عاما ربة منزل "امارتية الجنسية" ومقيمة بشقة بالطابق الثالث في عقار بشارع خالد أمين والتى عثر عليها جثة هامدة مسجاة أرضا على وجهها بصالة الشقة سكنها ومكبلة الأيدي والأقدام ومكممة الفم ومربوطة من القدم بترابيزة وبها اصابات وجرح بفروه الرأس وأخر أعلى الحاجب الأيم، واستولوا على مشغولاتها الذهبية التي تتحلي بها وهواتفها الجواله وجهاز بث شبكات الإنترنت "راوتر" وفروا هاربين.

القبض على الجناة

وألقت المباحث القبض عليهم وبحوزتهم المشغولات الذهبية المملوكة للمجني عليها وهواتفها الجوال والمبلغ المالي المبين قدره بالأوراق حصيلة بيعهم إحدى الهواتف المستولى عليها والمملوك للمجني عليها، واعترفت المتهمه زوجة حارس العقار بما نسب إليها من إتهام بتحقيقات النيابة العامة، وإرتكابها الواقعة من كونها تقيم رفقة شقيقها "المتهم الأول" بالعقار محل إرتكابهم الواقعة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وقررت بترددها على الممجني عليها لقضاء متطلباتها المنزلية والقيام بأعمال نظافة مسكنها وذلك في مقابل مبالغ مالية بخسة لكون المجني عليها شديدة الحرص مادية في التعامل معهما بالرغم من ثرائها المادي ومعاملتها العنيفه لهما وعلى إثر ذلك أعدا مخططهما للعزم على قتلها للاستيلاء على أموالها ومصوغاتها .

شقيقة الضحية: المجني عليها أعطت للجناة هدايا هواتف محمولة وخواتم ذهب

وقالت شقيقة المجنى عليها ربة منزل ومقيمة بشقة بالدور الرابع بذات العقار ( امارتية الجنسية ) أن شقيقتها المجني عليها متزوجة من شخص اماراتى الجنسية ويقيم بدولة الإمارات وبحضور شقيقتها المجني عليها من دولة الإمارات العربية إلى جمهورية مصر العربية قبل حدوث الواقعة بإثنين وثلاثون يوما وذلك لزيارة ذويها وأقاربها المقيمين بالبلاد والتنزه ، وإعتيادها الحضور سنويا مستجلبة لهم الهدايا متمثلة في هواتف محمولة وإحضار مصوغاتها الذهبية بحوزتها للتحلى بها ، وتقيم خلال فترة بقائها بالبلاد، وخلال تلك المدة اقامت بمفردها بتلك العين ومن بين المترددين عليها هم المتهم الأول وشقيقته المتهمة الثانية لكونهما حارس العقار محل سکنهما وذلك لقضاء متطلباتها وبعدها خططا لقتلها.

وأمس أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، وذلك بعد 3 أشهر من تلك الجريمة التي شهدتها محافظة الجيزة.