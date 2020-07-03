كشف لغز سرقة سيدة بالدقي.. 3 متهمين استولوا على 47 قطعة مشغولات ذهبية

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لغز واقعة سرقة سيدة بمنطقة الدقي.

وذكرت التحريات والتحقيقات، التي جرت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث - أن وراء الواقعة سيدة - لها معلومات جنائية- وشقيقها وزوجها - سائق توك توك- سرقوا كمية من المشغولات الذهبية من الضحية.

وبعد تحديد هوية المتهمين، انطلقت مأمورية من المباحث تحت قيادة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، إلى محل سكن المتهمين وتمكنت من ضبطهم.

وتبين أن المتهمة الرئيسية كانت تعمل خادمة لدى المجني عليها منذ فترة - وبعد ذلك قررت سرقتها.

جرى التحفظ على المتهمين وإحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت قيادة العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث وسط الجيزة، عن أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بقيام رجل وسيدة بالطرق على باب مسكنها ولدى فتحها قاما بدفعها والتعدي عليها وتقييدها وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل دولاب غرفة نومها وفرا هاربين.

جرى تشكيل فريق بحث من الإدارة العامة لمباحث الجيزة ووحدة مباحث القسم، ضم كل من العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث، لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبيها.

وجرى ضبط المتهمين، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات (47 قطعة مشغولات ذهبية – 3 ساعات يد - 1900 جنيه).