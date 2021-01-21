الخارجية: السعودية تفرج عن مركب صيد على متنه 35 صيادا مصريا

أعلنت وزارة الخارجية، نجاح مساعي القنصلية المصرية العامة في جدة في الإفراج عن مركب الصيد المصري «الشفاء» الذي كان على متنه 35 صيادا مصريا، وذلك بعد دخول المركب إلى المياه الإقليمية السعودية وممارسة صيد الأسماك بشكل غير قانوني، ما أدى لقيام السلطات السعودية بالتحفظ على المركب وطاقمه، في إطار حرص وزارة الخارجية على سلامة المواطنين المصريين بالخارج.

وأضافت الخارجية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن السلطات السعودية استجابت لمساعي القنصلية العامة وقدمت المؤن والوقود اللازم لرحلة عودة المركب الذي غادر المياه الاقليمية السعودية يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري بعد الاطمئنان على صحة وسلامة جميع المواطنين على متنه، وبعد التأكد من استقرار الأحوال الجوية.