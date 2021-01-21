الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على قرض السلع المعمرة من بنك QNB

شراء بعض السلع كالأثاث والأجهزة المنزلية، يحتاج لقرض للتيسير على المواطن وهو ما يعرف بـ«قرض السلع المعمرة» والذي يوفره بنك QNB الأهلي لعملائه لتيسير الأمر عليهم.

ووفقا لبنك QNB، فإن التمويل في القرض يصل إلى 150 ألف، على أن يكون سداد قيمة التمويل على فترة تصل إلى 5 سنوات.

تفاصيل قرض السلع المعمرة

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السلع المعمرة.

- الحد الأدنى للتمويل 5000 جنيه والحد الأقصى 150 ألف جنيه.

- مدة القرض تبدأ من 6 أشهر وحتى 60 شهرًا (5 سنوات).

- حرية الشراء من أي متجر للأجهزة حسب اختيار العميل.

- أسعار فائدة تنافسية تبدأ من 16.5% متناقصة سنويًا.

- متوفر لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي وأصحاب الأعمال الحرة والموظفين.

- طالب الخدمة لديه إمكان خصم الأقساط المستحقة أوتوماتيكيًا من الحساب الجاري أو الجاري ذو عائد للعملاء بالبنك.

- يمكن الحصول على وثيقة تأمين مجانية على حياتك تقوم بسداد رصيد القرض المتبقي في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السلع المعمرة من بنك QNB

الأوراق المطلوبة من الموظفين

أولا: صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ثانيا: إيصال مرافق حديث (كهرباء - غاز – ماء...) على عنوان إقامة العميل.

ثالثا: صورة البطاقة الضريبية سارية.

رابعا: بيان بمفردات المرتب.

الأوراق المطلوبة لأصحاب الأعمال الحرة

أولا: ترخيص مزاولة المهنة.

ثانيا: مستخرج حديث من السجل التجاري.

ثالثا: كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

شروط الحصول على قرض السلع المعمرة بنك QNB

وفقا للبنك، فإن برنامج التمويل الشخصي لأصحاب المهن الحرة لابد أن يلتزم ببعض الشروط، ومنها:

- ألا يقل الحد الأدنى لدخل العميل عن 20000 جنيه.

- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 1500 جنيه لعملاء تحويل المرتبات، 3000 جنيه للعملاء المحول راتبهم على بنوك أخرى.

- الحد الأدنى للدخل لأصحاب الأعمال الحرة 10000 جنيه.

- مدة العمل بالوظيفة الحالية لا تقل عن سنة على الأقل.

- السن لا يقل عن 21 سنة عند التقدم للحصول على التمويل.

- ولا يزيد السن عن 60 سنة عند نهاية مدة القرض.