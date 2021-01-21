حازم إمام: غياب الصيانة بالملاعب سبب رئيسي للتلف بعد انتهاء البطولات

قال الكابتن حازم إمام، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب شهد فصلًا تشريعيًا ورقابيًا قويًا بدءً من حضور رئيس مجلس الوزراء في بداية الأسبوع الجاري، حيث أن كل وزير قام بتقديم برنامجه أمام أعضاء مجلس النواب لمناقشتها، واختتامًا باستضافة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة في البرلمان.

غياب الصيانة يعرض الاستادات للتلف

وأضاف «امام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر تنظم الكثير من البطولات الدولية بشكل جيد ورائع، ولكن ومع انتهاء البطولات الدولية في مصر تغيب الصيانة والمتابعة في تلك الاستادات، ما يعرضها للتلف السريع.

ليه منحافظش ونتابع الصيانة

وأوضح أن وزير الشباب والرياضة قام بتدوين كافة النقاط التي تحدث عنها كافة أعضاء مجلس النواب، حيث سيجرى التواصل فيما بين الوزير ولجنة الرياضة بالبرلمان، وفيها سيتم عرض أجوبه لكافة الأسئلة التي طرحها النواب عليه في المجلس واستبيان النقاط الخلافيه التي اختلف أعضاء مجلس النواب مع الوزير بشأنها: «الملاعب في الدول العربية قوية، وإحنا عندنا الإمكانيات وعملنا الصعب وعملناها بشكل جيد، وليه منحافظش ونتابع الصيانة».

يجب التركيز على الاستثمار الرياضية بالقطاعين العام والخاص

مؤكدًا أن الملاعب تحتاج إلى إصلاحات مستمره ومتابعه وصيانة، كما وأن كرة القدم صناعة يجب التركيز فيها على تطوير الملاعب، حيث أن مصر لديها إمكانيات كبيرة، وملاعب جيدة يجب الحفاظ عليها من خلال المتابعة والصيانة بشكل مستمر، كما تم خلال المنافشة التأكيد على الاهتمام بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتوفير الموارد المالية لها، وخاصة في القرى، كما يجب التركيز على الاستثمار الرياضية بالقطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أنه ومع اجتياح فيروس كورونا عانى اللاعبين الأولومبيين من عدم السفر للخارج لتلقي التدريبات اللازمة لهم، وفي هذا الصدد تم التأكيد على وزير الشباب والرياضة باتخاذ إجراءات من شأنها حماية الأعبين من الإصابة بفيروس كورونا قبل أنطلاق أولمبياد طوكيو.

وألفت إلى أن وزير الشباب والرياضة وعد بالقاء بيان يوضح كافة ملابسات حول انتخابات اتحاد الكرة.