أشرف زكي: وفد فني يلتقي رئيس مجلس النواب لبحث أزمة النائب المسيء للفن

انتهى الاجتماع الطارئ الذي دعا له الفنان أشرف زكي، بمقر نقابة المهن التمثيلية قبل قليل، بشأن أزمة النائب رياض عبدالستار، الذي وجه إهانات واتهامات للفنانين بأنهم «يسعوا في الأرض فسادًا».

وقال الفنان أشرف زكي، خلال الاجتماع: «النائب اللي مفروض يدافع عنّا، خرج يُهاجمنا ويسبنا بأفظع الألفاظ، لذلك هناك حالة غضب شديدة، ليست من قبل الفنانين المصريين فحسب، بينما من جموع الفنانين العرب أيضًا، لأن مصر هوليوود الشرق، وهي التي علمت الفن في الوطن العربي».

نثمن ونقدر جهود حنفي جبالي

وأشار إلى أن نقابة الممثلين، قد أرسلت خطابًا إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وهو الأمر الذي استجاب له على الفور، قائلًا: «نثمن ونقدر جهود سيادة المستشار، ونشكره لاستجابته السريعة، وكذلك وكيل المجلس رجل الأعمال محمد أبو العينين وأعضاء المجلس، منهم أشرف رشاد زعيم الأغلبية والنائب مصطفى بكري».

اعتذار معظم النواب أثلج صدورنا

وأضاف: «اعتذار رئيس المجلس وغالبية النواب من تلك الاتهامات، أثلج صدورنا، لكن يبقى في القلب جرح، من أفعال هذا النائب، الذي طالما يرفض أن يعتذر لجموع الفنانين، حيث طلبنا منه أكثر من مرة تقديم اعتذار، لكنه تمسك برأيه المُهين للفنانين، ونحن لن نسمح بذلك إطلاقًا».

سنحمل قضايانا ونذهب إلى مجلس النواب

وتابع أشرف زكي: «اكتشفنا أنّ هذا النائب دأب على مهاجمة الفن والفنانين في أكثر من موقف، رغم أنهم سفراء لمصر، لذلك سنحمل قضايانا ونذهب إلى مجلس النواب ونلتقي المستشار حنفي جبالي، من خلال وفد من اتحاد النقابات الفنية، لتوجيه الشكر أولًا على موقفه، ثانيًا لطرح العديد من القضايا الهامة المُتعلقة بالمجال والكيان الفني على مستوى مصر كلها».

وقال: «عددنا مش قليل، مثلًا نقابة المهن الموسيقية عدد أعضاءها حوالي 50 ألف عضو، غير أسرهم».