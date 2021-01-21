مجلس النواب يوافق على مد حالة الطوارئ لمواجهة خطر الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بأغلبية الثلثين، على مد حالة الطوارئ، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، فى بداية الجلسة، إنه ورد كتاب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بقرار رئيس الجمهورية 19 لسنة 2021 لمد حالة الطوارئ.

وتضمّن القرار: «نظراً للظروف الخطيرة التى تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء تُمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ الأحد 24 يناير 2021، وتتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن فى البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ويفوَّض رئيس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية فى قانون حالة الطوارئ المشار إليه، ويعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق الطوارئ، ويُعمل بأحكام القرار بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين».

من جهة أخرى، ألقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بياناً أمام المجلس، أعلن فيه أن إجمالى برامج بناء قدرات الإنسان بلغ 1199 برنامجاً، وبلغ عدد المستفيدين منها 46 مليوناً على مستوى محافظات مصر، ما يعكس اهتماماً غير مسبوق من المجتمع بالشباب وثقة فى قدراتهم على العمل والإنجاز.

وقال الوزير إن من بين هذه البرامج (دراجتك صحتك، وصحة أولادنا، وقطار الشباب، ومهرجان إبداع، وأطفال العالم، والرياضة من أجل التنمية.. وغيرها). وأكد أن البرامج الترويحية للمواطنين بلغت 66 برنامجاً، وبلغ عدد المستفيدين 18 مليون مستفيد فى الفترة من 2018 حتى 2020. وفيما يتعلق بالوعى الثقافى، وصل عدد البرامج إلى 411، ووصل عدد المستفيدين ما يقرب من 3 ملايين، بينما بلغ عدد برامج تشجيع العمل الجماعى 78 برنامجاً.

«صبحي»: نظمنا 61 بطولة دولية في عام 2019.. ونسعى لاستضافة كل الفعاليات الرياضية

وأكد «صبحى» أن مصر تسعى لتكون مركزاً عالمياً لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، وأنها استضافت خلال عام 2019 نحو 61 بطولة عالمية وإقليمية، وتمت استضافة 11 بطولة عالمية وإقليمية خلال 2020 رغم أزمة كورونا، وأشار إلى تحسن مؤشر مصر فى التنافسية العالمية فى المجال الرياضى، لافتاً إلى أن مصر احتلت المركز 38 من 90 دولة فى مؤشر الدول المؤثرة رياضياً.

وتابع: «مصر حققت المركز 56 من 205 دولة فى مؤشر الرياضة الدولى، والمركز 55 من 206 دول من رياضة النخبة، فضلاً عن تحسن مؤشر 6 مدن فى مؤشر مدن التأثير الرياضى العالمى، واحتلت تلك المدن المركز الأول أفريقياً وعربياً، والمركز 29 من 140 دولة فى مؤشر توفير الاستادات الضخمة». ورداً على أزمة الحلوى الجنسية فى نادى الجزيرة، أعلن الوزير أن هناك لجاناً مختصة للتحقيق فى الواقعة، وهناك جزاءات سيتم تطبيقها، وأربأ عن الحديث فى هذا الأمر، وأشار إلى الإنجازات الخاصة بمبادرة «لا للتحرش لا للبلطجة».

الأعضاء يوجهون انتقادات لوزير الشباب..

«حازم»: نعانى من سوء أرضية الملاعب رغم إنفاق 800 مليون جنيه

على إصلاحها

وطلب عدد من النواب خلال الجلسة العامة، التعقيب على بيان الوزير، ووجَّه النائب حازم إمام تساؤلاً عن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها لحماية اللاعبين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا، ولا سيما مع قرب انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية فى مصر، محذراً من حدوث مخاطر صحية للاعبين، وقال «إمام» إنه تم صرف ما يقرب من 800 مليون جنيه، إلا أن الملاعب حالتها سيئة، رغم أنه لم يمر عليها مدة طويلة، وأشار إلى أن أرض استاد القاهرة لم يتم اللعب عليها منذ فترة وكل سنة يتم إغلاقه وحتى الآن لا يوجد تطوير، وتابع: «كرة القدم صناعة ومهم إن الناس تبقى مبسوطة وهى بتتفرج». وتساءل «حازم» عن الإجراءات التى سيتم اتخاذها للحفاظ على 129 لاعباً مؤهلين فى أولمبياد اليابان، حتى لا يحدث ما حدث من قبل فى إصابة منتخب مصر للشباب وعدم مشاركتهم فى البطولة.

وانتقد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ضعف أداء وزارة الشباب فى تطوير مراكز الشباب، وقال تعقيباً على بيان الوزير: أعضاء المجلس طالبوا كثيراً بتطوير مراكز الشباب أو إنشاء مراكز جديدة، ولم يتم تنفيذ هذه الطلبات منذ سنوات.

وتابع: «المواطنون يرون أن النواب لا ينفذون مطالبهم فى إنشاء مراكز الشباب، ما تسبب فى أن بعض النواب لم يوفقوا فى الانتخابات الأخيرة، وهذا الأمر يضعنا فى حرج أمام الناخب»، داعياً لدعم الأندية ورواتب العاملين فى المراكز.

«سحر» لـ«الوزير»: فين كؤوس أفريقيا اللي اتسرقت؟!

ووجهت النائبة سحر طلعت مصطفى سؤالاً لوزير الشباب والرياضة، قائلة: «فين كؤوس أفريقيا اللى اتسرقت من مقر اتحاد الكورة يا افندم؟ ليه مارجعتش لغاية دلوقتى، ولو فيه جديد فى هذا الأمر يا ريت توضح الأمر». وطالبت النائبة بكشف خطة الوزارة بشأن تطوير مراكز الشباب، مشيرة إلى أن آخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء كشف وجود 4374 مركز شباب، إلا أن برنامج الحكومة تحدّث فقط عن تطوير 490 ملعباً خماسياً بمختلف محافظات مصر، وقالت: «إحنا طورنا ملاعب كرة قدم فى 11% من مراكز الشباب فى مصر فقط، هل دى نسبة مُرضية؟». وانتقدت «سحر» تراجع دور الفتيات فى مراكز الشباب، وتحديداً فى الأقاليم والصعيد، بسبب عدم وجود أنشطة مناسبة لهن، وعدم وجود بيئة مناسبة أو خصوصية، مطالبة بأن تكون هناك خطة واضحة لتصحيح تلك الأوضاع. وأكدت أن هناك إنجازات فى عدد من الألعاب، إلا أن هناك إخفاقاً فى ألعاب جماهيرية كبيرة، مثل الكرة الطائرة، وغيرها من الألعاب الفردية.

وتابعت: لم ننجح فى التأهل لأولمبياد طوكيو، وحصلنا على المركز الرابع فى كأس أفريقيا، وفى كرة السلة فشلنا أيضاً فى التأهل للأولمبياد، وده طبعاً غير فضيحة إيقاف نشاط رفع الأثقال فى مصر لمدة سنتين من الاتحاد الدولى بسبب ثبوت تعاطى 7 لاعبين مصريين للمنشطات، ورفضت النائبة قرار تشكيل لجنة لتسيير أعمال الاتحاد برئاسة رئيس اتحاد رفع الأثقال على الرغم من إحالته للنيابة.

وطالب النائب ثروت سويلم بإعادة النظر فى قانون الرياضة وتعديله لتكون وزارة الشباب والرياضة هى المهيمنة والمسيطرة على وضع الرياضة فى مصر، وقال: «قانون الرياضة سلَّم سلطات وزارة الرياضة للجنة الأولمبية، وهذا يحتاج تعديلات بالتنسيق مع اللجنة على أن يصدرها البرلمان»، كما طالب بتطوير مراكز الشباب وقال: «النواب لم يحالفهم الحظ فى الانتخابات بسبب عدم وجود مراكز للشباب فى دوائرهم».

وانتقد النائب أحمد فرغل، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضعف التطوير فى المراكز الشبابية على مستوى المحافظات وكذلك الأندية، وحذّر من اختفاء بعض الأندية بقوله: «قالوا إن هناك شرخاً بأحد جدران مدرجات النادى المصرى البورسعيدى، ومع ذلك لم يُطوَّر منذ عامين والشعب البورسعيدى يرفض هدم الاستاد، ونشعر أن هناك مؤامرة لهدم استاد النادى المصرى»، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بحذف كلمة مؤامرة من المضبطة.

واستطرد «فرغل» قائلاً: «فى ظل هذا الوضع سيختفى كثير من الأندية خلال الـ3 سنوات القادمة، مثل المصرى والاتحاد والإسماعيلى، ولن يبقى إلا أندية الشركات».

وطالب النائب أحمد العوضى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بأهمية غرس حب الرياضة فى نفوس الشباب.