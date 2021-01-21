«زايد»: تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا بداية من الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد سيبدأ خلال أيام، وبالتحديد مع بداية الأسبوع القادم، وذلك في مستشفيات العزل الرئيسة والحميات والصدر، كما ستحصل مصر على المزيد من جرعات لقاح كورونا في الأسبوع القادم، مشيرةً إلى أن اللقاح كورونا ليس هو الحل السحري الذي يتخيله المصريون، إذ أنه لكي يتسبب في المناعة المجتمعية يجب أن يحصل عليه ما لا يقل عن 70% من المجتمع.

من تقل أعمارهم عن 18 عاما لن يحصلوا على اللقاح

وأضافت «زايد»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى مقدم برنامج «حديث القاهرة» الذي يعرض عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن من تقل أعمارهم عن 18 عامًا لن يحصلوا على لقاح كورونا، كما أن هذا العام قد يشهد تجارب سريرية على من تقل أعمارهم عن 18 عاما.

مفيش دولة في العالم هتطعم 70% من سكانها السنة دي

وتابعت: «مفيش دولة في العالم هتوصل لتطعيم 70% من مواطنيها هذا العام مهما كانت قدرتها، إذ أن تكلفته تقدر بمليارات الدولارات»، لافتةً إلى أن اللقاح يوفر مناعة لفترة تتراوح بين 3 شهور إلى 6 شهور كما رصد حالات أصيبت بفيروس كورونا لأكثر من مرتين في مصر والعالم، إذ تتكون أجسام مضادة بعد الإصابة على غرار ما يحدث في عملية التلقيح.

وواصلت: «أي حاجة إن شاء الله تنقذ روح واحدة مش هنسيبها وهنتمسك بيها، لكن ده مش هيغني عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومش معنى إني أخدت لقاح يبقى أنا عندي حماية 100% ، ولما تستمر الأجسام المضادة في الجسم مدة كبيرة وقتها نقدر نقول إن اللقاح جاب نتيجة».