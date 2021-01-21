وزيرة الصحة: إصابات كورونا انخفضت بنسبة 50% خلال شهر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه في آخر ثلاثة أسابيع شهدت مصر انخفاضًا في الإصابات بنسبة 50%، مقارنة بشهر مضى، وانعكس هذا الانخفاض على نسب الإشغال في الرعاية المركزة، والتنفس الصناعي، والأقسام الداخلية، وحالات العزل المنزلي.

حالة من الترقب والحذر

وأضافت «زايد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس» الفضائية، ويقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى، الخميس، أنهم لديهم حالة من الترقب والحذر وديناميكية في النظام الصحي، ولديهم خبرة كافية، ولكن هناك انخفاضًا ملحوظًا في الإصابات، رغم ارتفاع الإصابات في العالم كله، والدول المحيطة.

وتابعت وزيرة الصحة أن هذا الانخفاض يعود إلى العديد من العوامل، لافتة إلى أن الدولة لم تنتهج سياسة الإغلاق الكامل التي انتهجتها بعض دول العالم، وهؤلاء معرضون إلى زيادة الإصابات بعد الفتح مرة أخرى، ودول أخرى انتهجت سياسة الفتح الكامل دون إجراءات احترازية، فارتفعت لديهم الإصابات، وهناك دول مثل مصر واليابان، وهي إغلاق بعض الأنشطة بعض الوقت، وهذه المناورة مع الفتح البسيط للاقتصاد، ساهم في انخفاض الإصابات.

أرقام الإصابات غير دقيقة

وشددت على أن أرقام الإصابات غير دقيقة في العالم بالكامل، ولا يستطيع أحد أن يُخبئ الوباء، وهذا مستحيل، ولذلك فإن المعلن لا يزيد على 10% إلى 15% من الموجود على أرض الواقع، وفي الولايات المتحدة أعلنوا أنهم يشخصون حالة من بين كل 24 حالة على أرض الواقع، وفي فرنسا يشخصون حالة من بين كل 10 حالات على الأرض.

المجتمع يلتمس انخفاض الإصابات

وأوضحت: «حتى المجتمع يلتمس انخفاض الإصابات، وهذا نتيجة سياسة (تسطيح المنحنى) الذي تتبعه مصر، وهو عبارة عن أن تكون الإصابات على فترة أطول، ويجب استحداث بعض النظم الصحية للتعامل مع فيروس كورونا».