مسرحيات وحفلات إلكترونية.. هدايا وزارة الثقافة في إجازة منتصف العام

منذ مطلع العام الجاري، أعلنت وزارة الثقافة استعدادها لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، بطرح وسائل بديلة لإيصال رسالة الوزارة إلى الجمهور المستهدف، ومع بدء اجازة منتصف العام، وبسبب فيروس كورونا وتوقف غالبية الفعاليات، بدأت قناة الوزارة على موقع «يوتيوب» بتقديم فعاليات تتوافق مع المتطلبات الراهنة، بهدف استكمال الرسالة التنويرية، في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».

واستقبلت الوزارة العام الجديد بعدد من الفعاليات الثقافية والفنية، أولها عرضا مسجلا لأحدث إنتاج من باليه «كسارة البندق»، تلاه إذاعة حفل النجم التونسي صابر الرباعي، في ختام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الأخير.

وبمناسبة عيد الميلاد، عرضت القناة فيلم «ملح الارض»، من مشروعات تخرج طلاب المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، تلاه بث حفل مسجل للفريق المصري الألماني «كايرو ستيبس»، بقيادة المايسترو سباستين مولر.

قناة وزارة الثقافة على يوتيوب: أوبرا وحفلات لـ«مسار إجباري»

وبدأت قناة وزارة الثقافة على يوتيوب، في إذاعة مجموعة من العروض المتنوعة والنادرة، ضمن المبادرة الإلكترونية «الثقافة بين إيديك»، ومنها: أمسية عن دولة نيجيريا، ضمن برنامج «أعرف أهلك» للتعريف بالثقافات الأفريقية، ومن عروض دار الأوبرا المصرية حفلا مسجلا لعازفة الماريمبا، نسمة عبدالعزيز، وآخر لفريق مسار إجباري.

كما عرضت أمسية نادرة من صالون الأوبرا الثقافي، للنجم محمود ياسين، ليروي محطات من مشواره الفني، أعقبها العرض المسرحي «زكي في الوزارة»، من إنتاج البيت الفني للمسرح، وتأليف لينين الرملي، وإخراج عصام السيد، وفيلما وثائقيا يروي ملامح المسيرة الفنية للنجمة ليلى طاهر، من إنتاج المركز القومي للمسرح، أعقبه بث حفلا من عروض دار الأوبرا لأوركسترا القاهرة السيمفوني، يتضمن مختارات من أعمال الموسيقار الروسي العالمي تشايكوفسكي.

كما أطلقت وزيرة الثقافة مبادرة الجولات التراثية، وموقع ذاكرة المدينة الذي يتضمن المشروع الرابع لسلسة ذاكرة المدينة الحضاري.

ويشمل الموقع الإلكتروني لذاكرة المدينة أيضا لوحات لأهم الشخصيات، نفذت في مشروع «هنا عاش»، من مثقفين ومبدعين وفنانين أثروا الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى لوحات مشروع حكاية شارع، الذي يعرف بالشخصيات التي تحمل شوارعنا أسماءهم.

هذا بالإضافة إلى كتاب «جزيرة الزمالك – القيمة و التراث»، الذي يعد أول إصدار للجهاز من سلسلة ذاكرة المدينة، يتناول تاريخ حي الزمالك.

في الوقت ذاته، تواصل قناة أمانة المؤتمرات، التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، بث جميع فعاليات المجلس على القناة بشكل مباشر.