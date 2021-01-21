خالط حسام غالي.. إصابة نائب بالإسماعيلية بفيروس كورونا

قال النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالإسماعيلية، إنه أصيب بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن إصابته جاءت نتيجة مخالطته للنائب حسام غالي.

وأضاف طلبة في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة المسحة الخاصة به ظهرت إيجابية منذ قليل، وأنه سيلتزم بالعزل المنزلي لحين تماثله للشفاء.

وقال: «إصابتي جاءت بعد مخالطتي للنائب حسام غالي، الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا منذ يومين».

وأوضح أنه كان من الضروري طمأنة أهالي القنطرة ومصارحتهم بإعلانه عن إصابته، حرصا منه على سلامتهم.

وأكد: «سأكون في العزل بمقر إقامتي بالقاهرة، ولن أعود إلى القنطرة، إلا بعد أن يستجيب الشافي المعافي، والتأكد من سلبية المسحة».

ولفت طلبة، إلى أنه أصدر تعليماته باستمرار العمل بمكتبه على مدار الساعة، واستقبال أهالي القنطرة، وتلقى شكاويهم والعمل على حلها في أسرع وقت.

وكان حسام غالي، عضو مجلس النواب، ولاعب منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا، أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر خاصية «ستوري»، على صفحته الشخصية بموقع «انستجرام».

وطالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال ارتداء الكمامة، واستعمال الأدوات المطهرة داخل القاعة الرئيسية للمجلس وخارجها.

وشدد رئيس مجلس النواب، على أهمية التباعد الاجتماعي قدر الإمكان كأحد الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وتسبب كورونا في وفاة 3 نواب حتى الآن علي رأسهم الدكتور جمال حجاج، رئيس هيئة التأمين الصحي بالقليوبية، في 28 نوفمبر، بعد أيام قليلة من فوزه بالمقعد الفردي عن دائرة بنها وكفر شكر.

كما تسبب في وفاة النائب فوزي فتي، عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة أجا بالدقهلية، والذي وافته المنيه 4 ديسمبر الجاري بعد فوزه عن القائمة الوطنية من أجل مصر كمرشحا أساسيا بالقائمة إضافة إلي النائب حسن عيد، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، والذي كان مرشحا على الفردي عن حزب مستقبل وطن.