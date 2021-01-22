9 فئات مسموح لها باستخراج جواز السفر الأسود.. منها الدبلومات

حددت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، التابعة لوزارة النقل، المؤهلات المطلوبة لإصدار الجواز البحري «الجواز الأسود» لأول مرة، وإجراءات استخراج الجواز الأسود للمرة الأولى، وفقا لأحكام القانون.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، للحصول على جواز السفر الأسود، وفقاً لما حددته الهيئة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المؤهلات المطلوبة لإصدار الجواز البحري لأول مرة

ـ يتم استخراج جواز سفر بحري للأشخاص للمؤهلين للعمل على السفن كالتالي:

1ـ الحاصلين على المؤهلات العليا.

2ـ دبلومات الثانوي الصناعي تخصصات ميكانيكا، كهرباء، برادة، خراطة، لحام، فني تبريد وتكييف.

3ـ الحاصلين على دورات بالأكاديمية البحرية «دورات بحرية، دورات ميكانيكية»، المنصوص عليها بالقرار 30 لسنة 2013.

4ـ الحاصلين على دورات الغوص من المعاهد المعتمدة.

5ـ الحاصلين على دورات المساحة البحرية.

6ـ رديف القوات البحرية.

7ـ الحاصلين على شهادات معاهد السياحة والفنادق، بالإضافة إلى عامين خبرة وعامين تأمينات عن نفس المدة والمهنة بشهادة الخبرة.

8ـ الحاصلين على شهادة اللاسلكي من الدرجة العامة "GMDSS".

9ـ الحاصلين على شهادة صادرة من الهيئة المصرية طبقاً للقرار رقم 221 لسنة 2013، شهادة بحار سطح ماهر، شهادة بحار ماكينة ماهر، بحار تكنولوجيا كهربية.

على أن تكون جميع الفئات السابقة مستوفاة لاشتراطات التأهيل والخبرة المناظرة للمهنة المحددة في الجواز كما هو محدد في القرار 330 لسنة 2013.

إجراءات استخراج الجواز الأسود للمرة الأولى

يتم استخراج الجواز البحري من إدارة الجوازات بالتفتيش البحري بعد تقديم المستندات التالية:

ـ شهادة الميلاد وصورة منها.

ـ المؤهل الدراسي وصورة منه.

ـ الموقف من التجنيد وصورة منه.

ـ بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

ـ 7 صور شخصية.

ـ صحيفة الحالة الجنائية لم يمضِ على استخراجها 3 أشهر.

ـ إقرار بعدم العمل بالحكومة أو القطاع العام.

ـ الدورات الحتمية "الإسعاف، الحريق، البحث والإنقاذ".