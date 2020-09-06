3 خدمات تقدمها "الداخلية" بشكل عاجل منها جواز السفر خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن تطوير خدماتها التي تقدمها للجمهور، بحيث يستطيع الشخص انهاء بعض المعاملات خلال 24 ساعة من خلال خدمة عاجل، وبنفس المستندات العادية للخدمة، لكن مع طلب إضافة بند عاجل لاتمام الخدمة بشكل سريع.

تستعرض "الوطن" أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية بشكل عاجل

خدمات وزارة الداخلية "عاجل"

استخراج وتجديد جواز السفر العادى "أول مرة، بدل سابق، بدل ممتلئ" فى خلال 24 ساعة لمواطنى "القاهرة والجيزة" كمرحلة أولى، تمهيداً لتعميمها.

ـ استخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية "إخطارات التجنيد، إخطارات الأحوال المدنية، الإخطارات الشخصية، توثيقات الخارجية، شهادات إثبات الجنسية، طلبات الهجرة" فى خلال 24 ساعة.

ـ تنفيذ تجديد إقامات الأجانب فى الحالات التى لا تستلزم إجراءات قانونية أخرى فى خلال 48 ساعة "للمقيمين بالقاهرة والجيزة" كمرحلة أولى، تمهيداً لتعميمها.

أجهزة متطورة لاستخراج المستندات الرسمية

ووفقًا لمقطع فيديو بثته وزارة الداخلية عبر موقعها على اليوتيوب، أعلنت عن فيها عن خدمة عاجل الجديد، سيتمكن المواطنين من استخراج عدد من الوثائق بشكل سريع، وتم تطبيق هذه الخدمة في محافظتي القاهرة والجيزة كمرحلة مبدئية.