منها جواز السفر.. خطوات استخراج 4 مستندات رسمية في أقل من 24 ساعة

يقدم السجل المدني الكثير من الخدمات للمواطنين، وفي هذا السياق استحدثت وزارة الداخلية مؤخرًا بعض الأجهزة الحديثة التي تسمح باستخراج المستندات الرسمية بشكل سريع خلال 24 ساعة فقط، إن لم يكن في وقت أقل.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، أبرز المستندات الرسمية التي يمكن استخراجها خلال أقل من 24 ساعة من السجل المدني أو إدارة الجوازات والجنسية والهجرة.

1- استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 24 ساعة

يقدم السجل المدني إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعات، أو 24 ساعة على حد أقصي، من خلال شراء استمارة "VIP"، وهي مرتفعة السعر قليلًا حيث يصل سعرها إلى 170 جنيهًا للاستمارة.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي

- استمارة الحصول على بطاقة الرقم القومي (سواء العادية 45 جنيهًا، المستعجلة 120 جنيهًا، الـ VIP 170 جنيهًا).

- بطاقة تحقيق شخصية أو جواز سفر لإثبات شخصية المواطن.

- صورة شهادة ميلاد إلكترونية (ضوئية)

- وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط.

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، على أن يطّلع الموظف على المستند الأصلي لإثبات المؤهل الدراسي.

- في حالة طلب تغيير محل الإقامة، يجب أن يكون بموجب عقد موثق في الشهر العقاري، أو إيصال غاز أو تليفون.

2- خطوات استخراج جواز سفر عاجل خلال 24 ساعة

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول أو في فترة المهلة ثلاثة أشهر.

- يتم تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة.

- تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور.

- المؤهل الدراسي فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

يأتي هذا ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة نحو ميكنه وتحويل الخدمات الحكومية إلى رقمية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

3- استخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية

كما تقدم وزارة الهجرة إمكانية استخراج مصدرات إدارة الهجرة والجنسية، والتي تشمل الآتي :

شهادة اثبات الجنسية

يقدم هذا الطلب من يرغبون في نفي أو إثبات الجنسية المصرية تبعًا لأصولهم.

المستندات المطلوبة

- شهادة ميلاد مقدم الطلب.

- الرقم القومي أو جواز سفر مقدم الطلب.

- شهادة ميلاد والد مقدم الطلب.

- شهادة ميلاد جد مقدم الطلب.

- شهادة ميلاد أعمام وعمات مقدم الطلب المولودون خلال الفترة من سنة 1914 حتى سنة 1929.

4- طلب حصول المهاجر على خطاب ببيانات هجرته

يقدم هذا الطلب من المصري الذي سبق له الهجرة وأن إجراءات هجرته ما زالت سارية بغرض استخدام هذه الشهادة لأي جهة داخل أو خارج البلاد.

المستندات المطلوبة

- جواز السفر المصري السابق المدون به خاتم الهجرة.

- سند الهجرة ساري (إقامة دائمة، أو جواز السفر الأجنبي).

- بطاقة الرقم القومي السارية.