بعد تعافيها.. «نهى» توزع 10 آلاف وجبة على المعزولين منزليا بدمياط

دشنت صاحبة حضانة خاصة وصديقاتها مبادرة لمساعدة مصابي فيروس كورونا والأيتام، من خلال تجهيز وجبات طعام مجانية، وتوزيعها على المرضى والمحتاجين في منازلهم.

نهى أنور، مسؤولة إحدى الجمعيات الخيرية، عاشت أيامًا عصيبة هي وأبنائها إثر إصابتهم بفيروس كورونا، وأثناء فترة العزل بالمنزل، كان البنك الذي يعمل به ابنها يرسل لهم وجبات غذائية كنوع من الدعم النفسي، فقررت أن تنفذ تلك الفكرة حال تعافيها.

«الموجة الأولى أطلقنا مبادرة أنا وصديقاتي لتجهيز الوجبات وإرسالها للمنازل بسعر الجملة لكافة الأسر لإعفائهم من النزول من منازلهم، فضلًا عن توزيع الوجبات مجانًا على مرضى كورونا، وبعد إصابتنا بالفيروس في الوجة الثانية قررنا تغيير طريقة العمل»، قالتها «نهى»، مشيرة إلى تغيير طريقة عملهن خلال الموجة الثانية للفيروس و تحديدًا في شهر ديسمبر الماضي.

وتضيف قائلة خلال حديثها لـ«الوطن»: حينما عدت من المستشفى إلى منزلي لاستكمال العزل فوجئت بقيام البنك الذي يعمل فيه ابني بإرسال وجبات جاهزة له كنوع من الدعم النفسي، لذا قررت أن تكون تلك خطوتي المقبلة بعد التعافي، وتواصلت مع صديقاتي وقررنا أن نجهز وجبات لمرضى كورونا والأيتام وتسليمها لهم في منازلهم، وتبرعت كل واحدة بما تستطيع، حتي قمنا بتجهيز مطبخ لإعداد تلك الوجبات وباتت الحالات تتواصل معنا، كما نقوم بتوصيل الوجبات لهم حتى باب منازلهم ووصلت الوجبات إلى 10 آلاف وجبة خلال الموجة الثانية لكورونا.

وتعتبر «نهى» عدم توفر وسيلة مواصلات لتوصيل تلك الوجبات أزمة بالنسبة لهن، خاصة أنهن يعملن بجهد شخصي، وطالبت المواطنين بالحفاظ على أنفسهم بالتباعد اجتماعيًا وارتداء الكمامات، لوقاية أنفسهم من فيروس كورونا مختتمة حديثها: «مش عايزين نخسر أكثر من كده» .