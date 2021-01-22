تحويل أتوبيسات لندن إلى عربات إسعاف لتخفيف ضغوط كورونا

تستعد الهيئة الوطنية للصحة في بريطانيا لنقل المرضى بواسطة أتوبيسين من أتوبيسات لندن، تم تحويلهما إلى عربات إسعاف مؤقتة، وذلك في إشارة أخرى للضغط الذي يضعه فيروس كورونا (كوفيد 19) على الخدمات الصحية في البلاد.

وبحسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، فقد تم إزالة معظم مقاعد الأتوبيسين، بحيث يستطيع كل منهما حمل أربعة مرضى، في محاولة لتخفيف الضغط الشديد على المستشفيات وخدمة الإسعاف في لندن.

أربع سائقين في مهمة خاصة

وأقرضت شركة "جو آهيد" المالكة للأتوبيسين، أقرضتهما إلى الهيئة الوطنية للصحة في العاصمة للمساعدة في نقل المرضى، وسيشمل طاقم الأتوبيسين أطباء وممرضين يعملون في الهيئة الوطنية الصحية، خاصة في الرعاية المركزة، بالاضافة إلى متطوعين من العاملين في المجال الصحي.

ووفرت شركة "جو آهيد" أربع سائقين للأتوبيسين الذين تم تكييفهما بحيث يمكن استخدام المعدات الطبية الحيوية، بما في ذلك مضخات السوائل والشاشات، من أجل المحافظة على المرضي في وضع مستقر ومراقبة حالتهم الصحية. وقد تم تطعيم جميع السائقين ضد فيروس كورونا. وتلقت شركة "جو آهيد" عروضا كثيرة من سائقيها للمساعدة في مثل هذا العمل.

تزويد الأتوبيسين بالأوكسجين

وسوف يتم تزويد الأتوبيسين بالأوكسجين، وسيكون بإلامكان للمرضى الحصول على الأكسجين، بما في ذلك مرضى كوفيد، من خلال قناع للوجه. وسيكون بالامكان شحن هذه الأجهزة من بطاريات الأتوبيسين اللذان يعملان بالكهرباء.

ومن المقرر أن يتم نقل أول مريض في هذين الأتوبيسين خلال الأيام القليلة المقبلة. ويعتقد أن تلك هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الهيئة الوطنية للصحة أتوبيسات معدلة خصيصا، مثل هاذين الأتوبيسين، لنقل المرضى.