أول ظهور لأمير كرارة بعد تعافيه من فيروس كورونا (صورة)

استأنف الفنان أمير كرارة تصوير مسلسله الرمضان «نسل الأغراب» بمشاهد تجمعه مع أحمد السقا، وحرص العاملون على استقبال أمير بحفاوة بالغة داخل موقع التصوير.

مسلسل «نسل الأغراب» ينتمي إلى نوعية الدراما الصعيدية، ويشارك في بطولته كل من أحمد السقا، مي عمر، نجلاء بدر، دياب، فردوس عبدالحميد، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد مهران وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.

وقد توقف «كرارة» عن جميع ارتباطاته الفنية أسبوعين كاملين حيث أعلن في منتصف يناير الجاري تعافيه من فيروس كورونا بعد عزل منزلي لمدة أسبوعين، وكتب عبر «إنستجرام»: «الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا، المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض».

إصابة كرارة بفيروس كورونا

وأعلن كرارة في ديسمبر الماضي إصابته بفيروس «كورونا»، مدونًا: «عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا، يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله، وادعوا لي بالشفاء».

وروَّج كرارة أمس عبر حسابه على «تويتر» للموسم الجديد من برنامج «سهرانين»، قائلًا: «توكلنا على الله ..الموسم الجديد من سهرانين»، ومن المقرر أن تذاع أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج اعتبارا من السبت والأحد المقبلين في 11 مساء على قناة «on».

مسلسل «الاختيار» عرض مؤخرا لكرارة، حيث جسد خلاله شخصية الشهيد أحمد منسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمنطقة رفح عام 2017، وحقق العمل نجاحاً كبيراً وأعلى نسب مشاهدة خلال عرضه ضمن قائمة دراما رمضان الماضي.

وشارك في بطولته كل من أحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، ومحمود حافظ، وسارة عادل، وضياء عبدالخالق، وعابد عناني، وإسلام حافظ، وإيهاب فهمي، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم إياد نصار، ومحمد إمام، وآسر ياسين، وأحمد صلاح حسني وآخرين، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.