أمير كرارة يروج للموسم الجديد من «سهرانين» بعد تعافيه من كورونا

عاد الفنان أمير كرارة لممارسة نشاطه الفني بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث روج عبر حسابه بـ«توويتر» للموسم الجديد من برنامج «سهرانين»، قائلًا: «توكلنا على الله ..الموسم الجديد من سهرانين»، ومن المقرر أن تذاع أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج اعتبارا من السبت والأحد المقبلين في 11 مساء على قناة «on».

كرارة يتعافي من فيروس كورونا

وأعلن «كرارة» منتصف يناير الجاري تعافيه من فيروس كورونا بعد عزل منزلي لمدة أسبوعين، وكتب عبر «إنستجرام»: «الحمد لله فضل ونعمة وكرم كبير من ربنا، المسحة سلبي وربنا يشفي كل مريض».

كرارة يعلن إصابته بفيروس كورونا

وكان كرارة قد أعلن ديسمبر الماضي إصابته بفيروس «كورونا»، مدونًا: «عملت مسحة تاني النهاردة وطلع عندي كورونا، يا ريت اللي اتعامل معايا يخلي باله، وادعوا لي بالشفاء».

كما استأنف كرارة مؤخرا تصوير دوره في مسلسل «نسل الأغراب»، والذي يقوم ببطولته مع النجم أحمد السقا، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكان كرارة تألق رمضان الماضي في مسلسل «الاختيار» والذي جسد من خلاله دور الشهيد أحمد منسي، وحقق المسلسل وقتها أعلى نسب مشاهدة، وحاز على جوائز عديدة في عدد كبير من الاستفتاءات.