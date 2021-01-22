«الصحة»: 25 ألف مواطن سجلوا بيانتهم بعد 3 ساعات من إطلاق موقع التجريبي للقاح

قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إنه جرى إطلاق موقع التسجيل بخصوص لقاح فيروس كورونا في بث تجريبي، وخلال الـ3 ساعات الأولى له وصل عدد الذين قاموا بالتسجيل عليه لـ25 ألف مواطن، وكبار السن لهم الأولوية في الحصول على لقاح كورونا.

اللجنة العلمية هي من تقوم بتجهيز قاعدة البيانات

وأضاف «صلاح الدين»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أن الموقع سيقوم باختيار الأشخاص الذين سيتلقون اللقاح بشكل آلي تماما ويعتمد على ممن يعانون الإصابة بالأمراض المزمنة، واللجنة العلمية هي من تقوم بتجهيز قاعدة البيانات لاختيار الأشخاص الأكثر حاجة للقاح.

أنشانا قاعدة بيانات ضخمة من مبادرة 100 مليون صحة

وأوضح أنه سيتم إعطاء اللقاحات في البداية للأطقم العاملة في خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، وسيليهم باقي الفرق الطبية، وكبار السن ومن يعانون من الأمراض الصحية المزمنة: «بالنسبة للمواطنين هنفتح الموقع ويتسجل عليه البيانات، ثم بيانات طبية بسيطة حول الأمراض المزمنة، وإحنا عاملين الموضوع بشكل آلي وأنشانا قاعدة بيانات ضخمة من مبادرة 100 مليون صحة».

من لا يملك حسابا عبر الإنترنت عليه الاتصال على الرقم الساخن 15335

وأكد أنه وبمجرد تسجيل المواطن بياناته عبر الموقع الإلكتروني يتم إرسال رسالة نصية له عبر هاتفه المحمول، وإخباره بموعد اللقاح ومكانه عبر الإنترنت، ومن لا يملك حسابا عبر الإنترنت عليه الاتصال على الرقم الساخن 15335.

وأشار إلى أنه سيتم تطعيم الأطقم الطبية وتحديدا العاملين بمستشفيات العزل، وتم البدء في تجميع البيانات، وهناك 800 ألف عامل في القطاع الصحي في مصر.

وتابع: «الامتحان القومي الذي جرى اليوم عملنا عليه منظومة تعليمية قوية بالتعاون مع وزرة التربية والتعليم، والطالب قبل ما يدخل وهو بيسجل نفسه بيرفع صورته وبيفتح الكاميرا علشان نقارن بين الصورة والشخص الممتحن، والكاميرا بتفضل مفتوحة لمراقبتهم أثناء الامتحان، ومشكلات البعض في الامتحان كان سببها سوء خدمة الإنترنت لديهم».