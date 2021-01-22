«الصحة»: منظومة ذكية للتنبؤ بنفاد الأكسجين في المستشفيات قبل حدوثه

قال المهندس أيسم صلاح الدين مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، إن هناك غرفة عمليات خاصة بتوافر الأكسجين الأسرة في المستشفيات التابعة للوزارة، حيث تم إطلاق ذلك الموقع للعاملين في الوزارة والجهات المعنية لإيضاح عدد الأسرة في المستشفيات وكذا عدد أنابيب الأكسجين في كلا منها: «كله أوتوماتيك».

المنظومة بتتنبئ بنفاد الأكسجين قبل ما يحصل

وأضاف «صلاح الدين»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC» والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يتم حساب عدد المصابين ومدى استهلاك الأكسجين خلال اليوم الواحد، وفي حال كان الحد آمنا ويكفي لـ48 ساعة يكون المؤشر باللون الأخضر، وفي حال كان يكفي لـ24 ساعة فقط يتحول لون المستشفى على النظام الإلكتروني للون الأصفر: «المنظومة بتتنبئ بنفاذ الأكسجين قبل ما يحصل».

غرفة العلميات تعمل على مدار الساعة

وأوضح أن غرفة العلميات تعمل على مدار الساعة للتأكد من توافر كافة اللوجيستيات، وخلالها يتم تسجيل ومتابعة أرصدة الأكسجين الطبي وأسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات.

عايزين نعرف عن الناس اللي في البيت قبل ما حالاتهم تتدهور

وأكد أن رعاية مصابي فيروس كورونا في المنازل تأتي في إطار حرص الوزارة على عدم تدهور حالات مصابي فيروس كورونا في المنازل: «كنا عايزين نعرف عن الناس اللي في البيت قبل ما حالاتهم تتدهور، ومن يتم تسجيله كمصاب كورونا في العزل المنزلي يتم تسجيله على السيستم بشكل تلقائي، وبنعملهم زيارات منزلية ونسلمهم جهاز لقياس الأكسجين في الدم لمدة 14 يوم».

وأشار إلى أنه وعلى الأشخاص الذين سيقومون بعزل أنفسهم في المنازل التسجيل لبياناتهم في الوحدات الصحية المنتشرة على مستوى الجمهورية ومن ثم يتم متابعتهم من قبل وزارة الصحة: «كل يوم هنكلمهم في التليفون نطمن عليهم ونعرف حالاتهم الصحية، وكل ده بيتسجل على السيستم وأول ما أعراض معينه تكتمل مع بعض يتم تحويل المريض للمستشفى بشكل مباشر، وهو ده هدف المبادرة».