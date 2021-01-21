بعد قليل.. بيان هام من «الصحة» بشأن مستجدات فيروس كورونا

تصدر وزارة الصحة والسكان بيانا بعد قليل بشأن مستجدات فيروس كورونا.

انخفاض ملحوظ في أعداد مصابي فيروس كورونا

وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة لـ«الوطن» إن هناك انخفاض ملحوظ في أعداد مصابي فيروس كورونا خلال هذه الفترة ملحوظ، لافتا إلى أن المواطنين ملتزمون بنسبة كبيرة بالإجراءت الاحترازية للفيروس من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية، مشيرا إلى أن فرض الغرامة على المواطنين له جزء كبير في تخفيض أعداد المصابين.

أقل عدد يومي للإصابات

وسجلت وزارة الصحة والسكان أقل معدل إصابات بعد مايقرب من 30 يوما ارتفعت فيهم أعداد مصابي الفيروس، فسجل الفيروس 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مما تم تسجيل 51 حالة جديدة وفاة.