رئيس الوزراء الكندي: نتطلع للعمل مع بايدن على مكافحة فيروس كورونا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاده تتطلع للعمل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» والتغير المناخي.

وأقسم بايدن اليمين الدستوري اليوم، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، وأشاد بايدن، في كلمته بحفل التنصيب، بما أسماه بيوم أمل وانتصار للديموقراطية، وقال، إننا نحتفل بالديمقراطية اليوم، فالديمقراطية سادت.

وأكد بايدن، على أن الولايات المتحدة لديها الكثير لتفعله هذا الشتاء المهلك، والكثير لتصلحه، والكثير لتسترده، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

من جانبها، عبرت روسيا عن أملها، بعمل بنّاء أكثر مع بايدن بشأن اتفاقية «نيو ستارت» للحد من الترسانة النووية.

ومن المقرر أن تنتهي المعاهدة في 5 فبراير المقبل. وكانت روسيا عرضت في وقت سابق تمديد المعاهدة عاما واحدا بلا شروط، لكن واشنطن رفضت واقترحت مجموعة من التعديلات واشترطت تجميد الترسانات النووية وهو ما اعتبرته روسيا هراء، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

ومعاهدة «ستارت-3» دخلت حيز التنفيذ في فبراير 2011، وقضت بأن تقلص كل من روسيا والولايات المتحدة ترساناتهما النووية بحيث لا يتجاوز مجمل عدد أسلحة كل طرف، بعد 7 سنوات، 700 صاروخ نووي وإلا تزيد عدد الرؤوس القتالية عن 1550 رأسا كما لا يتجاوز كل طرف عدد 800 منصة إطلاق ثابتة وغير ثابتة.

بدوره، قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، إنه يصلي أن يوجه الله جهود بايدن لتعزيز التفاهم والمصالحة والسلام في الولايات المتحدة والعالم، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى تعزيز تحالف «تل أبيب» مع «واشنطن».

وكانت الصين، أعربت في وقت سابق من اليوم، عن أملها في تعزيز الحوار مع الإدارة الأمريكية الجديدة وتوسيع التعاون الثنائي لدفع العلاقات بين الجانبين إلى مسار التنمية الصحيح.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أن بلاده تتطلع إلى العمل مع إدارة بايدن الجديدة، مضيفا- في تصريح نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إن بلاده والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة.