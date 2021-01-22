مفاجأة.. «عقد عرفي» و7 ملايين لـ«حسناء مارينا» لتغيير أقوالها بعد «الاغتصاب»

قصة خداع جديدة بطلها العالم الافتراضي و«حسناء مارينا»، حكاية فتاة وجدت فرصة عمل مع صديقها الذي تعرفت عليه من «فيس بوك» الذي يملك شركة استثمار عقاري، لكن الفتاة العشرينة الحالمة بمستقبل زاهر من خلال طموحها وإصرارها على النجاح وقعت في فخ محكم من صديقها الذي أوهما بضرورة مرافقته لحضور مؤتمر عن الاستثمار العقاري في مارينا، واغتصبها بمعاونة صديقيه داخل فيلا طوال ليلة كاملة.

جلسة محاكمة عاجلة للمتهمين أمام الجنايات

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، التي انتهت إلى إحالة المتهمين إلى جلسة محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات بتاريخ 2 فبراير المقبل بتهمتي الخطف والاغتصاب، بأن أحد المتهمين دفع 2 مليون جنيه للفتاة ووقع على إيصال أمانة بـ 5 ملايين جنيه وحرر لها عقد زواج عرفي بتاريخ قديم يسبق تاريخ حدوث الجريمة يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، حتى يفلت من تلك الجريمة.

ووافقت الفتاة على العدول عن أقولها أمام النيابة العام، التي لاحظت أن أقوالها نتيجة تعرضها لضغوط من قبل المتهمين وأسرهم للهرب من جريمتهم النكراء.

مدير المجني عليها خدعها بـ«غرفة» في فندق

وأوضحت تحقيقات النيابة أن الفتاة تعرضت للاغتصاب بعد عدة أيام من عملها مع أحد المتهمين الذي خدعها بحضور مؤتمرًا عن الاستثمار العقاري، وأنه سوف يحجز لها غرفة منفردة في أحد الفنادق، وعندما وصلت أخبرها بأنه لم يجد أي غرفة خالية في الفنادق ولم يتمكن من الحجز، وطلب منها الإقامة معه في فيلا مستأجرة ثم اتصل بشقيقها وطمأنه على وجودها بصحبته وخلال وجودها في أحد الغرف حضر صديقا مديرها في العمل واعتديا عليها جنسيًا بالإكراه، ثم شاركهما مديرها في الجريمة أيضًا.

الطب الشرعي: الفتاة تعرضت للاغتصاب عدة ساعات

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الفتاة فوجئت في الصباح بما تعرضت له بعد أن دخلت في شبة غيبوبة وحالة إعياء شديدة أفقدتها الوعي للصباح، فخرجت تصرخ حتى قابلت سيدة من جيران المتهمين فساعدتها في الهروب من الجناة واتصلت بسيارة الإسعاف ونُقلت إلى المستشفى وحررت محضرًا بالواقعة.

ألقي القبض على المتهمين وثبت من تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الضحية تعرضت للاغتصاب لمدة عدة ساعات، بالإضافة إلى شهادة شهود العيان وكان من بينهم حارس الفيلا وزوجته والسيدة التي قابلت الفتاة عندما كانت تصرخ وهي في حالة هستيرية والدماء تلطخ ملابسها صباح يوم الجريمة.