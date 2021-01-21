اغتصاب وحشي لعدة ساعات.. تفاصيل إقامة حفلة جنسية على جسد حسناء بمارينا

فجرت تحقيقات النيابة العامة في الإسكندرية، مفاجأة مدوية في واقعة التحقيق في خطف واغتصاب فتاة حسناء، داخل فيلا في مارينا، وبحسب التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام الأول، أن المتهمين 3 أفراد، وهم موظف و«صاحب مكتب مقاولات، ومالك شركة أجهزة كهربائية»، تمكنوا من خطف المجني عليها عن طريق خداعها، حيث أخبرها أحد المتهمين، بضرورة حضورها مؤتمرًا للاستثمار العقاري في مارينا، بحكم عملها في شركته فوافقت، بزعم أنها ستقيم في غرفة منفردة في أحد الفنادق، ، وأكد تقرير الطب الشرعي تعرض الفتاة لاغتصاب وحشي لعدة ساعات.

التحقيقات: المتهمون خدعوا الفتاة وعاشروها معاشرة الأزواج

وأفادت التحقيقات، بأن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على هذه الحيلة، ثم تظاهر مالك شركة المقاولات للفتاة، بأن الحجز في الفندق تعثر، وطلب منها الإقامة معه وصديقيه في فيلا استأجرها في مارينا فوافقت، وخلال وجودها معهم، فوجئوا بهم يعتدون عليها جنسيًا بالإكراه طوال الليل، حتى تعرضت لإصابات بالغة، في الصباح قررت الذهاب إلى قسم الشرطة وتحرير محضرًا بالواقعة.

التحريات تؤكد صحة رواية الضحية

أكدت تحريات المباحث صحة أقوال الفتاة، وألقي القبض على المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم بأقوال الفتاة، اعترفوا بتفاصيل الواقعة، مدعين أن الواقعة حدثت بموافقة الفتاة، لكنها أنكرت روايتهم، وأكدت على تعرضها للاغتصاب، بعد أن خدعوها، فنسبت النيابة العامة إليهم تهمة الخطف والاغتصاب، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

الفتاة: مديري نصب لي كمين مع صديقيه وأقاموا عليا حفلة

وأوضحت الفتاة في تحقيقات النيابة، أنها استغاثت بصاحب الشركة التي كانت تعمل لديه، عندما فوجئت بصديقيه يعتديان عليها، إلا أنه تجاهلها، وبعد اعتداء صديقيه عليها ومواقعتها جنسيًا بالإكراه، اغتصبها مدير الشركة التي تعمل فيها، واستمرت في تلك المآساة طوال الليل.