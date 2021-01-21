مفاجأة.. مغتصبو حسناء مارينا دفعوا لها 2 مليون جنيه لتغير أقوالها

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن مفاجأة مدوية في واقعة اغتصاب «حسناء مارينا» بعد اختطافها داخل فيلا في مارينا، أن مغتصبي الفتاة دفعوا لها 2 مليون جنيه نقدًا ووقعوا لها على إيصالات أمانة بقيمة 5 ملايين جنيه حتى تتراجع عن أقوالها وتذهب إلى النيابة العامة وتعدل عن أقوالها وبالفعل ذهبت الفتاة وغيرت أقوالها، إلا أن النيابة استشعرت أن تغيير الأقوال جاء نظير ضغوط مورست عليها فلم تأخذ بأقوالها وقررت حبس المتهمين وإحالة الفتاة المجني عليها إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.

مدير المجني عليها نجح في استدراجها واغتصبها هو وصديقيه

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين نجحوا في خطف المجني عليها عن طريق قيام أحدهم وهو مديرها في العمل ومالك شركة المقاولات التي تعمل فيها باستدراجها عن طريق الإدعاء بوجود مؤتمر للاستثمار العقاري في مارينا، وطلب منها مرافقته لحضور المؤتمر وأنها سوف تقيم في غرفة بأحد الفنادق بمفردها، وعندما وصلت إلى مارينا تظاهر بأنه لم يجد غرفة خالية لها وطلب منها الإقامة معه في فيلا استأجرها واتصل بشقيقها وطمأنه عليها.

الفتاة تعترف: فوجئت بدخول المتهمين غرفتي ثم اغتصبوني

وأوضحت التحقيقات أن الفتاة فوجئت عقب دخولها الفيلا بحضور صديقَي مديرها في العمل ودخولهما غرفتها وتحسسا جسدها ثم اغتصبوها جميعًا بعد أن دخلت في غيبوبة خلال مشاجرتها معهم وعندما استيقظت في الصباح وجدت ملابسها غارقة في الدماء، بينما كان المتهمون نائمون فخرجت خارج الفيلا وظلت تصرخ حتى حضرت سيدة من جيران المتهمين واتصلت بالشرطة.

التحقيات أثبتت صحة رواية المنجي عليها

وأوضحت التحقيقات أن النيابة العامة جمعت الأدلة على صحة رواية المجني عليها عن طريق شهادة شهود العيان وهم حارس الفيلا وزوجته وجارة المتهمين وهي صاحبة البلاغ التي حكت أنها خرجت على صرخات الفتاة فاتصلت بالشرطة التي حضرت وألقت القبض على المتهمين.