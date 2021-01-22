500 إسترليني لمصابي كورونا في بريطانيا لتشجيعهم على العزل المنزلي

تبذل السلطات البريطانية جهودا واسعة في محاولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد، أمام ارتفاع الإصابات اليومية بمعدل قياسي، وتدرس الحكومة تخصيص 500 جنيه إسترليني لكل شخص يثبت أنه مصاب بـ «كوفيد - 19»، وذلك لتشجيعهم على العزل الذاتي، وفقا لما نشرته صحيفة «الاندبندنت».

وتأتي الخطة في محاولة تشجيع المواطنين على إجراء فحوصات كورونا، وإقناع الذين ثبتت إصابتهم بالبقاء في المنزل، وذلك بسبب تخوف العديد من العاملين المستقلين تكبد خسائر مادية مع بقائهم في العزل، وتقارب تكلفة تلك الخطة 450 مليون جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يثير قلق وزارة الخزانة البريطانية.

وتواصل بريطانيا تشديد إجراءاتها حيث أغلقت حدودها أمام المسافرين القادمين من تنزانيا والكونغو، في محاولة لوقف انتشار السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس المنتشرة في جنوب أفريقيا، وأوضح وزير النقل البريطاني أن القرار يسثنى منه حاملي الجنسية البريطانية والأيرلندية والإقامات السارية، وفقا لما نشرته وكالة «رويترز».

ومنعت بريطانيا القادمين من البرتغال وأمريكا الجنوبية من دخول البلاد، في وقت سابق الشهر الجاري، وذلك بعد تسجيل إصابات بسلالة جديدة ظهرت في البرازيل.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء الماضي، أن النسخة المتحورة الثانية من فيروس كورونا التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، أكثر عدوى من النسخة البريطانية التي رصدت في 60 دولة على الأقل حتى الآن. كما أكدت المنظمة أنها تراقب انتشار نوعين آخرين من كورونا ظهرا في البرازيل.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 3.543.646 إصابة، بينما تجاوز الوفيات حاجز الـ 94 ألف حالة، وسجلت السلطات الصحية في ابلاد في آخر 24 ساعة ما يقرب من 38 ألف إصابة، وهو ما يعكس انخفاض نسبي في معدل الإصابات اليومية، التي وصلت إلى ذروتها في 8 يناير الجاري، بـ 68 ألف إصابة في يوم واحد.