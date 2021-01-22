سماء الإسكندرية تتجمل بعد انتهاء نوة الأمطار وهدوء الرياح (صور)

ظهرت سماء الإسكندرية، اليوم الجمعة، بمنظر جمالي حيث تكاثر السحب في شكل ساحر، وذلك بعد انتهاء نوة الفيضة الكبرى التي اجتاحت المدينة الساحلية لعدة أيام.

وساد الطقس الهادئ على المدينة الساحلية، حيث هدأت الرياح الباردة، وعاد موج البحر لمنسوبه الطبيعي، إضافة إلى توقف الأمطار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقف الأمطار خلال الأيام المقبلة وتحسن الطقس داخل المدينة الساحلية.

كانت مدينة الإسكندرية، شهدت طقسًا باردًا وصقيعًا وأمطارًا غزيرة لمدة 3 أيام متتالية في نهاية نوه الفيضة الكبرى، والتي اجتاحت المدينة منذ 6 أيام متتالية ما بين شديدة ومتوسطة وخفيفة، ووقتها أعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى والاستعداد لاستقبال الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة الإسكندرية.

وانتشرت سيارات الصرف الصحي في شوارع الإسكندرية، من أجل تنظيف «الشنانيش» والمصبات والعمل على استعداد النوة المقبلة.

ونجحت شركة الصرف الصحي في عدم حدوث أي تعطل في المرور خلال نوة الفيضة الكبرى د، بالإضافة إلى رفع التجمعات سريعاً والعمل السريع داخل البؤر الساخنة.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن النوه الماضية لم تشهد أي تجمعات أو تعطيل حتى البؤر الساخنة تم نزول المياه فيها بسهوله ويسر، مؤكداً أن عمال الشركة طوال فصول الشتاء في الشارع من أجل العمل على التنظيف والاستعداد.

وأضاف أن عمال الشركة في الشوارع بجميع المعدات من أجل تنظيف الشنانيش في فترة الراحة بين النوات، مؤكداً أن النوه الماضية بالرغم من هطول أمطار غزيرة إلا أن الشركة استطاعت وجميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة بمنع اى تجمعات والتحرك السريع على البلاغات .

وأكد أن شوارع الإسكندرية لم تشهد تراكم لمياه الأمطار، باستثناء مناطق محدودة جداً تم التعامل الفوري معها، لمنع تعطيل حركة المرور وجرى سحب المياه بواسطة معدات الشركة.