الإسكندرية تكافح الإدمان بحملة توعوية في موقف «العوايد»

نظم صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بالتنسيق مع وحده تكافؤ الفرص بحي شرق ومركز معلومات التنمية المحلية، اليوم الجمعة، حملة توعية بمخاطر الادمان تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات».

وقال محارب هيلع، رئيس حي شرق، إن الحملة تم تنفيذها في موقف العوايد، واستهدفت نشر الوعي بين السائقين بالموقف وكذلك المواطنين المترددين على المكان، وتم توزيع ملصقات تتضمن شرح مبسط عن الإدمان وخطورته، وطرق العلاج المجاني الذي توفره الدولة بسرية تامة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023.

وأوضح أن الحملة تمت من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين محافظة الإسكندرية وصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتستمر حملات التوعية لتشمل جميع أنحاء الحي.

وجاء اختيار الحملة بتلك المنطقة نظرا لانتشار تعاطي المخدرات بسبب غياب التواجد الأمني حيثاعتاد الأهالي على مشاهدة المتعاطين أسفل كوبري العوايد قبل أن تتصدى الأجهزة التنفيذية والشرطة بمحافظة الإسكندرية لتلك الظاهرة.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية، افتتحا أمس، قسم جديد بفرع الخط الساخن 16023 لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى المعمورة للصحة النفسية بمحافظة الاسكندرية، يتضمن 50 سريرا ليصبح إجمالى عدد الأسرة فى مستشفى المعمورة 133 سريرا لتقديم الخدمات العلاجية للمدمنين، ذكور وإناث.

وأكد عمرو ‬‪عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، على ‬‫ دور الخط الساخن فى تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وحرص الصندوق على التوسع في إنشاء المراكز العلاجية بالتعاون مع الجهات الشريكة لاستيعاب الكم الكبير من طلبات العلاج، لافتا إلى أن الخط الساخن قدم خدمات العلاج الطبي والتأهيل النفسى في مستشفى المعمورة لنحو 21 ألف مريض إدمان خلال عام 2020 بجانب وجود 621 حالة ضمن قائمة الانتظار.

ولفت إلى أنه من المستهدف بعد التوسعات الجديدة وزيادة عدد الأسرة تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من30 ألف مريض سنويا من أبناء محافظة الاسكندرية والمحافظات المجاورة‬، مشيرا إلى أن الخدمات مجانية وتتميز بالخصوصية الكاملة والسرية التامة للمرضى مع الدعم النفسي لهم ولأسرهم.