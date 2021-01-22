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خالد منتصر لـ«الوطن»: وفاة كوثر هيكل طبيعية.. والجنازة عصر اليوم

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أبانوب رجائي
11:44 ص | الجمعة 22 يناير 2021
خالد منتصر

خالد منتصر

قال الكاتب خالد منتصر، إن الكاتبة كوثر هيكل قد وافتها المنية، صباح اليوم الجمعة، بشكل طبيعي إثر معاناتها من أمراض الشيخوخة.

وأضاف منتصر لـ«الوطن» أنه من المقرر تشييع الجثمان، عصر اليوم، من مسجد الشرطة، على أن يوارى جثمان الكاتبة الثرى داخل مقابر العائلة.

ونعى خالد منتصر، الكاتبة كوثر هيكل، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك» قائلاً: «البقاء لله.. وداعا الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح، إلي اللقاء يا أرق وأصدق وأنقي من عرفت».

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