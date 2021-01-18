خالد منتصر لـ نائب مقولة «الفنانين مفسدين في الأرض»: هو القرضاوي ممثل؟

انتقد الدكتور خالد منتصر، تصريحات النائب رياض عبدالستار عضو مجلس النواب، التى تضمنت انتقادا للفنانين ووصفه لهم بأنهم «يسعوا فى الأرض فسادا»، في مداخلته، خلال مناقشة قانون صندوق الشهداء والمصابين بالمجلس اليوم.

وأضاف «منتصر» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: مع كامل احترامي لشخص النائب، الشهداء على راسنا من فوق، بس اللي قتلهم مش الفنانين، اللي قتلهم هما اللي اتغسلت أدمغتهم بفتاوى التكفير والجهاد.

وتساءل "منتصر": هل الفنان هو المفسد في الأرض الذي حرض على حرق الكنائس وقتل المصلين في مسجد سيناء؟، هل الفنان هو الذي ألقى بالأطفال من فوق سطوح الإسكندرية؟، هل القرضاوي الذي حرض على جنودنا ممثل؟!، هل الداعية الذي دعا لسبي النساء لحل مشاكلنا الاقتصادية فنان؟!

وأضاف: هل الشيخ الذي يكسب الملايين من يوتيوب، وأفتى بزواج الطفلة المربربة، قام ببطولة فيلم أو مسرحية؟، هل الداعية الذي أفتى بتكفير وبغض المسيحي، وعدم مشاركته شم النسيم كان جالسا في بلاتوه أم في زاوية؟، وجه سهام نقدك في الاتجاه الصحيح يا سيادة النائب.

وناقشت الجلسة العامة، تعديل قانون بالرلمان إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.

طالب عبدالستار، أن يتم النص على الخصم من الفنانين، متابعا: «مش هنسيب كده، الفنانين وهما بيسعوا في الأرض فسادا من غير ما يدفعوا ضريبة الشهداء».

وطالب عدد من أعضاء المجلس بضرورة أن يتم تطبيق الخصم على المشروعات الاستثمارية الكبرى التي يقوم بها رجال الأعمال والمستثمرين.

وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظراً للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.