خالد منتصر يهنىء فريدة الشوباشي برئاسة الجلسة الافتتاحية لـ النواب

هنأ الدكتور خالد منتصر الكاتبة والنائبة فريد الشوباشي، برئاستها أول جلسة في مجلس النواب، والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، بموجب دعوة رئيس الجمهورية للمجلس بالانعقاد، وذلك بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن قائمة التعيينات والتي نشرت في الجريدة الرسمية بقرار 4 لسنة 2021، وبلغ عدد النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية 28 نائبًا بالمجلس الجديد وفقا للقانون.

ونشر خالد منتصر صورة تجمعه بالنائبة، وعلق عليها على حسابه على «فيسبوك»: «مبروك للصديقة الحبيبة فريدة الشوباشي رئاسة أول جلسة افتتاحية لمجلس النواب، سابقة لم تحدث في تاريخ مصر».

وتشهد الجلسة الإجرائية في مجلس النواب، انتخابات هيئة المكتب وتشمل انتخاب رئيس المجلس لمدة 5 سنوات وكذلك الوكيلين، كما تشهد لأول مرة، أن ترأس مرأة الجلسة الإجرائية للمجلس، وهي النائبة فريدة الشوباشي.

وتشمل الجلسة قراءة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، كما سيؤدي النواب اليمين الدستورية، ثم يتم الدعوة لانتخاب رئيس المجلس.

وكانت أعربت فريدة الشوباشي في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن سعادتها بأن تكون أول سيدة تترأس الجلسة الإجرائية للبرلمان في تاريخ الحياة النيابية المصرية، قائلة: «أنا سعيدة جدا بتتويج رحلة عملي السياسي بهذا التكليف».

وفريدة الشوباشي (83 سنة) كاتبة صحفية وإعلامية مصرية ،وهي رئيسة جمعية حقوق المواطن في مصر. ولدت فريدة الشوباشي في مدينة القاهرة بمصر، وهي زوجة علي الشوباشي المثقف اليساري.

لفريدة كتابات ومقالات في عدد من الجرائد المصرية المعارضة تحديدا، لديها برنامج سياسي اجتماعي على قناة النيل للأخبار وهو "مطلوب للتعقيب "، كما أن لديها عدة مؤلفات منها "عبارة غزل" و"الخاتم والخاتم" هي مجموعة قصصية، وكتاب "كاتم صوت" عن تجربتها فى العمل فى إذاعة مونت كارلو بباريس.