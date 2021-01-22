خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة والبطاقة الشخصية خلال دقائق

شهادة الرقم القومي أو شهادة الميلاد، من أهم وأبرز المستندات الرسمية التي يتم استخراجها لإجراء التعاملات الحكومية، حيث يلجأ كثير من المواطنين لاستخراجها بشكل فوري خلال دقائق لإنجاز الخدمات المطلوبة، ووفرت مصلحة الأحوال المدنية السجل المدني المميكن، حتى يتمكن المواطنين من استخراج شهادة الميلاد خلال دقائق، دون الحاجه للانتظار لفترات طويلة.

ويستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، خطوات استخراج شهادة الميلاد خلال دقائق من السجل المدني المميكن، وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي «البطاقة الشخصية» خلال 24 ساعة فقط، كما يلي:

استخراج شهادة الرقم القومي خلال دقائق

أماكن السجل المدني المميكن

بدأت خدمة السجل المدني المميكن في 4 أماكن مختلفة تجريبيا، في إطار حرص مصلحة الأحوال المدنية على تسهيل إجراء الخدمات الحكومية إلكترونيا، لتجنب الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، كما يلي:

- محافظة القاهرة: قطاع الأحوال المدنية في العباسية.

- محافظة جنوب سيناء: داخل مطارات شرم الشيخ.

- مدينة الغردقة: داخل مطارات الغردقة.

- محافظة البحر الأحمر.

وتعمل الماكينات على مدار اليوم خلال 24 ساعة من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.

خطوات استخراج شهادة ميلاد مميكنة

- التوجه لأقرب ماكينة سجل مدني ذكي، واختيار شهادة ميلاد مميكنة.

- إدخال الرقم القومي كاملا كما هو مذكور بالبطاقة، إضافة إلى رقم المصنع الموجود أسفل يسار بطاقة الرقم القومي.

- إدخال اسم الأم ثلاثي كما هو بشهادة الميلاد الأصلية.

- تبدأ الماكينة فحص البيانات للتأكد من صحتها.

- بعد التأكد من صحة البيانات تطلب الماكينة إدخال قيمة الرسوم المطلوبة، والتي يمكن تسديدها باستخدام بطاقة الفيزا كارد.

- طباعة الشهادة الرقم القومي واستخراجها من ماكينة السجل المدني المميكن خلال دقائق.

استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 24 ساعة

شروط استخراج البطاقة الشخصية

- أن يكون المواطن مصري الجنسية.

- ألا يقل عمر مستخرج البطاقة عن 16 عاما.

- أن يكون مسجلا وله بيان ميلاد على الحاسب.

إجراءات استخراج البطاقة الشخصية

- شراء استمارة الرقم القومي من السجل المدني.

- ملء بيانات الاستمارة واعتمادها من الجهة التابع لها المواطن.

- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص بالسجل المدني.

- استلام البطاقة بعد المدة المحددة وفق إجراءات استخراجها.

المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة

- استمارة بطاقة الرقم القومي، ويتم شرائها من السجل المدني.

- المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية، وبحضور درجة قرابة حتى الرابعة باعتباره ضامنا.

تكلفة استخراج البطاقة الشخصية

- حال رغب المواطن في استلامها بعد 15 يوما، يشتري استمارة بيانات عادية بسعر 45 جنيها.

- حال رغب المواطن في استلامها بعد 3 أيام، يشتري استمارة عاجلة بسعر 120 جنيها.

- حال رغب المواطن في استلامها خلال 24 ساعة، يشتري استمارة مميزة بسعر 170 جنيها.

غرامات استخراج البطاقة الشخصية

- حال تأخر استخراجها لأول مره عن سن 16 عاما و6 أشهر، يدفع المواطن 100 جنيه غرامة عند استخراجها في وقت لاحق.

- حال الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها بعد انتهاء المدة المحددة لها وهي 7 سنوات، يدفع المواطن 50 جنيها.

- حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار، يدفع المواطن 50 جنيها.

- حال عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 أشهر من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن، يدفع 50 جنيها.