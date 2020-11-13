طرق تغيير الاسم في شهادة الميلاد والوثائق الرسمية

يتيح القانون إمكانية تغيير أسماء الأشخاص بالأوراق والمحررات الرسمية، وفقا لقانون إدارة الأحوال المدنية، وترصد "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، الإجراءات والمستندات اللازمة لتصحيح البيانات في أوراق الأحوال المدنية، وفقا لما قاله المحامي محمد علي، المتخصص في قضايا الأحوال المدنية في حديثه إليها.

إجراءات تصحيح أسماء الأشخاص في مصلحة الأحوال المدنية

أوضح المحامي، محمد على، أن قطاع الأحوال المدنية حدد عددا من الخطوات، الواجب اتباعها عند تصحيح أو تغيير في قيود الأحوال المدنية، وهي:

ـ يجرى تصحيح الاسم في كل من شهادات الميلاد، الوفاة، أو قيد الأسرة، عن طريق التقدم بنموذج 80، وطابع شرطة، للسجل المدني المختص بالقيد الأصلي، المراد التصحيح به.

ـ يمكن تصحيح الأخطاء المادية من خلال مراكز المعلومات والإصدار، عن طريق التقدم بأصل المستندات المؤيدة للتصحيح، أو من خلال استخدام البيانات المسجلة بقوائم البيانات.

ـ إرفاق أصل شهادة الميلاد الخاصة بالمستفيد من الخدمة، وثيقة زواج الأبوين، أصل شهادة ميلاد الأب، أو شهادة ميلاد لشخصين من الأخوة الأشقاء لمقدم الطلب.

ـ إرفاق شهادة الميلاد الأصلية لمقدم الطلب، وثيقة زواج الوالدين، شهادة ميلاد الأب، أو شهادة ميلاد 2 من الأخوة الأشقاء.

ـ لتصحيح خطأ واقع بشهادة الوفاة، تقدم أصل شهادة الميلاد، مرفق بها شهادة الوفاة، قيد الأسرة، ووثيقة زواج الأبوين.

ـ للتصحيح في حالة قيود الزواج والطلاق، يرفق أصل المستند "زواج أو طلاق"، لتصحيح الخطأ المادي بالحاسب الآلي.

ـ تصحيح الاسم في وثائق الزواج والطلاق لا يتم إلا من خلال صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة.

جدير بالذكر أن قطاع الأحوال المدنية يتيح عددا من الخدمات الالكترونية للمواطنين من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، على الموقع الخاص بالقطاع بوزارة الداخلية المصرية، وذلك بتسجيل البيانات الكترونيا.