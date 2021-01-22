محافظ أسيوط يبحث سبل تطوير قرى الظهير الصحراوي بالقوصية وديروط والبداري

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا لبحث سبل تطوير وتنمية قرى الظهير الصحراوي "مير الجديدة ودشلوط الجديدة ووادى الشيح" بمراكز القوصية وديروط والبداري، وذلك للوقوف على مشكلات تلك القرى وتذليل العقبات لتنميتها وتطويرها وحل مشكلاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بإيجاد الحلول العاجلة لمشكلات قرى الظهير الصحراوي بالمحافظات وتنميتها وإعادة استغلال مساحات الأراضي والبنية الأساسية.

وحضر الاجتماع هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن، رئيس مركز ومدينة البداري.

واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع - المقترحات اللازمة لتطوير وتنمية قرى الظهير الصحرواي الثلاث الموجودة بالمحافظة، وهي قرية مير الجديدة بالقوصية، وقرية دشلوط الجديدة بديروط، وقرية العتمانية الجديدة بالبداري.