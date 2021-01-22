مع اقتراب صرف الزيادات السنوية.. إزاي تحسب ضريبة المرتب الشهري؟

في بداية كل عام جديد، تحرص الكثير من المؤسسات والهيئات على صرف زيادات سنوية للعاملين بداية من صرف مرتبات شهر يناير، ما يجعل الموظفون يحرصون على حساب الضريبة على الدخل الشهري لهم، وتستعرض «الوطن» طريقة حساب الضريبة الخاصة بكل فئة تم تحديدها وفق الدخل السنوي الخاص بها، حسبما أعلنته وزارة المالية كالتالي:

خطوات حساب ضريبة الدخل الشهري

- نسبة 2.5 % من الدخل: حيث يتم حساب ضريبة الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%.

- نسبة 10% من الدخل: يتم حساب ضريبة الدخل لتلك التي تتراوح بين 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه، بحيث تكون 10% بدلًا من 15%.

- نسبة 15% من الدخل: يتم حساب ضريبة الدخل لتلك التي تتراوح بين أكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15% بدلًا من 20%.

- نسبة 20% من الدخل: يتم حساب ضريبة الدخل لتلك التي تتراوح بين أكثر من 60 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه تكون 20% بدلًا من 22.5%.

- نسبة 22.5% من الدخل: يتم حساب ضريبة الدخل لتلك التي تتراوح بين أكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5%.

- نسبة 25% من الدخل: تم استحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوي الدخل الأعلى من ذلك.

وكانت قد أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يناير الجاري للموظفين والعاملين بالدولة، على أن يبدأ صرف المرتبات يوم الأحد المقبل والموافق 24 يناير الجاري، ويتم صرف المرتبات على 3 فئات مختلفة تم تقسيمها حسب الوزارات والهيئات والمؤسسات، العاملة في الدولة.