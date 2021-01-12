مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة

الراتب الشهري أكثر ما يشغل بال المصريين خاصةً مع المصروفات والالتزامات التي يتحملها المواطن على كاهله شهريًا، ليبدأ في البحث عن موعد صرف الراتب، لذا أعلنت وزارة المالية المواعيد المقررة لصرف مرتبات شهر يناير 2021 للعاملين بالدولة، والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 24 يناير ولمدة 3 أيام، وذلك بعد تقسيم الوزارات إلى 3 مجموعات، وتبدأ أول مجموعة، يوم الأحد الموافق 24 يناير، وتليها المجموعة الثانية يوم الإثنين الموافق 25 يناير، ثم المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء 26 يناير.

الأحد 24 يناير

يبدأ صرف مرتبات شهر يناير يوم الأحد الموافق 24 يناير للجهات الآتية:

- الوزارات: يتمّ صرف مرتب شهر يناير لتلك الوزارات: الصحة، الاتصالات، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، التموين، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة واقتصادية.

- وزارة الداخلية، الثقافة، الآثار، الأوقاف، الإسكان، التجارة، الصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول، والجهات التابعة لها ومديريات الإسكان والمرافق.

- مديريات الخدمات بالمحافظات: الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، والقوى العاملة.

الإثنين 25 يناير

تُصرف مرتبات شهر يناير الحالي يوم الإثنين الموافق 25 يناير للوزارات والهيئات الآتية:

- وزارات: الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط، ، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء.

- دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

- هيئات مستقلة: القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة الإدارية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الثلاثاء 26 يناير

أما يوم الثلاثاء الموافق 26 يناير الحالي تصرف مرتبات الهيئات والوزارات الآتية:

- التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهم.

- مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة.

- هيئات مستقلة وجهات: الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية.