شوقي: مرتبات خريجي التعليم الفني في يونيو 2021 تبدأ من 5 آلاف جنيه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم الفني، ولديها خطط كثيرة لتطويره، فهناك دراسة تتم الآن بشأن التخصصات الخاصة بهذا التعليم لحسم مصيرها بين تركها، وبين تلبية الحاجة لتخصصات جديدة أصبحنا بحاجة ليها مثل الذكاء الاصطناعي.

طلاب التعليم الفني انتظموا في المصانع

وأضاف شوقي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي: «طلاب التعليم الفني اللي هيتخرجوا في يونيو المٌقبل، هيبدأوا يشتغلوا بمرتب 5 آلاف جنيه شهريا، وخلال فترة أزمة كورونا طلاب التعليم الفني مقعدوش في بيوتهم إلا في التعليم النظري بس، وكانوا منتظمين في الأيام المخصصة للعمل بالمصانع، خاصة أنّهم كانوا يحصلون على مقابل مادي».

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ هناك رؤية ثورية للتعليم الفني، وجرى استحداث كمية عددية من التخصصات في 36 برنامج دراسي في سبتمبر 2019، ونستعد لـ45 أخرى.

شوقي: ارتفاع تصنيف المعرفة 23 درجة

وفي سياق متصل، أكد شوقي ارتفاع تصنيف مصر 23 درجة في تصنيف المعرفة وأصبحنا 80 من 130 دولة: «في حاجات بتحصل وعمل وجهد، وفي غرفة عمليات 24 ساعة للرد على الاستفسارات من خلال نظام واتساب، والقنوات التعليمية بقت على يوتيوب ومتاحة للجميع و24 ساعة».