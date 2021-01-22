«القابضة للمياه»: 14 مليون جنيه لتطوير خدمات الشركة

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن أعمال الإحلال والتجديد تأتي على رأس أولويات الشركة وخطتها المالية، لتحسين جودة المياه وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحلال وتجديد مروقات

وأعلن عن إنهاء أعمال إحلال وتجديد لعدد 8 مروقات بمحطتي منفلوط المرشحة ومحطة أبوتيج المرشحة ومحطة النزلة باستخدام أحدث الأساليب والدهانات العازلة، وتعديل أنظمة طرد الروبة واستحداث أنظمة أخرى ميكانيكية تعمل بصورة آلية، وميكنة أنظمة التشغيل داخل المحطات.

الحفاظ على أصول الشركة

وأشار إلى أن الاهتمام بعمليات الإحلال والتجديد يأتي ضمن توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها والاستفادة منها بالصورة المثلى وضمانا للتنمية المستدامة.

وأضاف أنه جارى عمل إحلال وتجديد لـ4 مروق بمحطات نزلة عبداللاه المرشحة و2 مروق بمحطة مياه منفلوط، و2 مروق بمحطة مياه أبوتيج بتكلفة إجمالية بلغت 12.6 مليون جنيه بالإضافة لمنظومات معالجة مياه الروبة والتي تخطت 1.4 مليون جنيه.

توصيل خدمات مياه الشرب النقية

وأوضح أن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» عملت في المرحلة الأولى على توصيل خدمات مياه الشرب النقية لـ55 تجمعا ريفيا وتوصيل خدمات الصرف الصحي لـ7 تجمعات ريفية بتكلُفةٍ إجمالية 225 مليون جنيه لخدمة 900 ألف مواطن ثم تأتي المرحلة الثانية من المبادرة لمد وتدعيم شبكات مياه الشرب بـ7 مناطق وإحلال وتجديد 60 بئرا باستخدام الحفار الميكانيكي بجميع محطات المياه الارتوازية وتوريد 22 مولدا كهربائيا بقدرة «550 و325 ك. ف. أ»، بتكلفة إجمالية 155 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالداخلة والفرافرة وحفر 6 آبار شرب بالداخلة والخارجة والفرافرة وتوريد 33 طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات وغيرتا من المعدات بتكلفة إجمالية 52 مليون جنيه.

تنفيذ أعمال غسيل وتطهير الشبكة

وأوضح أن قطاع المعامل بالشركة نفذ أعمال غسيل وتطهير الشبكات والخزانات ضمانا لسلامة المنتج النهائي المقدم للجمهور وإتمام غسيل للشبكات أكثر من3200 مرة وتعقيم 45 بئرا ارتوازيا فضلا عن إعادة تأهيل 4 معامل بمحطات القوصية والفتح ومنفلوط والبداري وسحب 300 ألف عينة.