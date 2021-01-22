الاستعانة بالكلاب.. آخر صيحات الكشف عن كورونا

جاءت آخر صيحة في عالم اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد من حيث لا يتوقع الكثيرون، وتحديدا من خلال استخدام الكلاب للتعرف على المصابين بالفيروس.

الأمر تجاوز مجرد الخيال أو الافتراضات العلمية، بعد أن أجرت دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة بهذا الشأن، استطاعت فيها الكلاب التعرف على ما يتراوح بين 90% و71% من المرضي، بحسب ما نشرته روسيا نقلا عن موقع bioRxiv العلمي الذي نشر مقالا وصف فيه التجربة.

الكلاب تكشف الأمراض

جاء ذلك بعد أن أجرى العلماء في الآونة الأخيرة تجارب عديدة للتأكد من قدرة الكلاب على التعرف على الروائح المتعلقة بسرطان البروستاتا والرئة ومرض السكر، بالإضافة إلى أن الكلاب تعلمت التعرف على بكتيريا تقتل الحمضيات وتجعل البرتقال مرا.

أما بالنسبة لكورونا تحديدا، فقد أكد فريق من العلماء في مدرسة العلم البيطري الفرنسية في ربيع عام 2020 أن الكلاب يمكن استخدامها للبحث عن المصابين بفيروس كورونا.

التأكد من قدراتهم

وقد أدى اهتمام الإمارات بتلك الدراسة إلى أن تتواصل مع الأطباء الفرنسيين، واقترحت عليهم التأكد من قدرة الكلاب التي لم تُستخدم سابقا لأغراض طبية، التمييز بين المسافرين الأصحاء والمصابين بفيروس كورونا اعتمادا على روائحهم.

وجمع الأطباء الإماراتيون عينات العرق لدى 1700 متطوع. وجرى استخدم جزء منها في تدريب الكلاب، أما الجزء الآخر فاستخدم في التجربة مباشرة، ثم أجريت تجربة في الجمارك الإماراتية والشرطة الإماراتية في 3 مطارات إماراتية دولية شارك فيها 21 كلبا.

نجاح قد يصل لـ 100%

وأسفرت التجربة عن نجاح 15 كلبا بنسبة 90% في التعرف على عينات العرق المقدمة لها، فيما استطاعت 3 كلاب اكتشاف رائحة فيروس كورونا بنسبة 80%، وتراوحت نسب نجاح بقية الكلاب بين 71% و79%. ويعتقد العلماء أن تلك النسبة يمكن أن تبلغ 100% بعد إتمام عملية تدريب الكلاب.