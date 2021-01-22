أستاذ بطب عين شمس: مناعة الأطفال ضد كورونا أقوى من المسنين

قال الدكتور أشرف العقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن زيادة عدد وفيات فيروس كورونا نتيجة لعدم استخدام اللقاحات بشكل أوسع لحماية الأصحاء من الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

ولفت إلى أن بداية استخدام اللقاحات في العالم سيكون لها مردود جيد في تقليل أعداد الإصابات إلى جانب التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية، ما يؤدي لتقليل الخطورة وسرعة الانتشار.

دول العالم تسعى للمناعة التلقيحية

وأضاف العقبة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية extra news، أنه يأمل بأن تحدث مناعة تلقيحية ناتجة عن لقاح جيد وليست مناعة ناتجة عن الانتشار الواسع في عدد الإصابات نتيجة تكون الأجسام المضادة، وهو ما تسعى إليه دول العالم في الوقت الحالي .

الدراسات وحدها لا تستطيع حساب الذاكرة المناعية

وأشار إلى أن الدراسات لا تستطيع وحدها حساب الذاكرة المناعية بشكل دقيق الخاصة بمقاومة الفيروسات ومنع الإصابة المتكررة، متابعا: «بعض الدراسات تثبت إلى أنها تبقى لـ 9 أو 10 أشهر، وبعض الدراسات أشارت إلى أنها تبقى 3 أشهر، وهذا يتوقف على سرعة تمحور الفيروس، وهناك عوامل خاصة بالمصابين مثل الفترة العمرية».

تحورات كورونا لا تؤثر على اللقاحات

وأوضح أن مناعة الأطفال ضد فيروس كورونا أقوى من المسنين، نظرا للعلاجات التي تسبب نقص في المناعة نتيجة الأمراض الأخرى، لافتا إلى أن التغيرات المستمرة في الفيروس، تسبب بعض التغيرات في خصائصه، مثل أن يصبح أكثر شراسة وشدة في الأعراض أو التقليل من رد الفعل المناعي أو قوة الفيروس للأدوية التي يتم استخدامها، منوها بأن تحورات كورونا لم يثبت كان لها تأثير على اللقاحات.