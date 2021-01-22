مناشدة عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة: سجلوا بياناتكم قبل الغلق

«سجلوا بياناتكم سريعا قبل غلق موعد التسجيل».. بهذه الجملة خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، طلاب الصف الثالث الثانوي، لتسجيل بياناتهم إلكترونيا في استمارة امتحانات العام الدراسي الحالي 2020/2021، موضحة أنّها لم تحدد حتى اللحظة، موعد غلق باب التسجيل في الاستمارات حتى الآن، وشددت في الوقت ذاته، على أهمية أن يبادر الطلاب سريعا بالتسجيل، وعدم الانتظار حتى بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنّ وحدة المعلومات الموجودة داخل المدرسة المسجل بها الطالب، هي المسؤولة عن تصحيح أي خطأ يكتبه الطالب في الاستمارة، مشيرة إلى أنّه بإمكان الطالب أيضا، تقديم شكوى بأي خطأ يجده في الاستمارة الإلكترونية، عن طريق الموقع الرسمي للشكاوى الإلكترونية، وتتولى الأقسام والإدارات الخاصة بالإحصاء داخل المديرية والإدارات التعليمية، حل هذه النوعية من المشكلات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت لطلاب الصف الثالث الثانوي تسجيل استمارة الامتحانات بشكل إلكتروني، بداية من 10 من يناير الحالي، موضحة أنّه بداية من العام الدراسي الحالي 2020/2021 سيتم التسجيل الإلكتروني للطلاب في استمارات الامتحانات من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، ويُمكن للطالب الحصول على البريد الإلكتروني الخاص به عن طريق موقع «الحساب الرسمي الإلكتروني الموحد»، وهو متاح للطلاب كافة، سواء من هم في مدارس حكومية أو خاصة أو من هم بالمنازل.

مجلس الوزراء ينفي غلق باب التسجيل

وفي سياق متصل، نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت، بشأن غلق باب التسجيل أمام الطلاب لاستمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، إذ أكدت وزارة التربية والتعليم، استمرار تسجيل طلاب الصف الثالث الثانوي للاستمارات بشكل طبيعي.