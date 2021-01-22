التعليم في أسبوع: الوزير أمام البرلمان.. والتحذير من الزفاف في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من القرارات والخطابات المهمة خلال هذا الأسبوع من العام الدراسي الاستثنائي، بسبب فيروس كورونا.

«الوطن» تستعرض أبرز الأحداث خلال هذا الأسبوع، سواء من خلال تصريحات وزير التربية والتعليم، أو خطابات الوزارة تجاه المديريات التعليمية بالمحافظات.

وزير التعليم أمام البرلمان

تحدث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء الماضي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، في مختلف القضايا والأمور المتعلقة بملف التعليم، سواء ما أنجز خلال الفترة الأخيرة، أو الخطط المستقبلية.

وكان من أبرز تصريحات «شوقي» خلال البرلمان، أن وضع أسئلة امتحانات المرحلة الثانوية وتصحيحها سيكون إلكترونيا دون تدخل بشري فيهم، وأن الدروس الخصوصية لن تُفيد الطلاب مع نظام التعليم الجديد، وتطرق أيضا إلى الحديث عن خريجي الدبلومات الفنية في شهر يونيو المقبل، مشيرا إلى أنهم سيحصلون على أول مرتب يصل إلى 5 آلاف جنيه، مؤكدا أن بعض الدول طلبت من مصر تطبيق المناهج المصرية لديها.

استثناء بعض الطلاب من إجازة نصف العام

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن مجلس الوزراء وافق على طلب الوزارة باستثناء بعض طلاب التعليم الفني من إجازة نصف العام الدراسي، خاصة طلاب مدارس التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية، وعودتهم مرة أخرى إلى المصانع التي يتلقون التدريبات بها.

وأكد «مجاهد» أن الوزارة ستتواصل مع الطلاب والمديريات التعليمية في هذا الشأن، على أن يتدرب الطلاب في المصانع لمدة 4 أيام في الأسبوع، مع تطبيق مختلف احتياطات السلامة، حفاظا على حصة الطلاب كافة.

فتح قاعات حضانات للأطفال بالمدارس

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا خلال هذا الأسبوع من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، مع مديرين عموم الأبنية التعليمية على مستوى المحافظات، من أجل الوقوف على ما توصل إليه في إجراءات إقامة قاعات حضانات للأطفال من عمر سنتين حتى 4، داخل المدارس.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن إقامة قاعات حضانات يكون عن طريق التعاون بين كلا من وزارتي التربية والتعليم والتضامن، في مختلف المدارس بالمدن والقرى، للأسر الأكثر احتياجا، ومن المنتظر أن تُحدد المديريات التعليمية الأماكن الشاغرة بالمدارس، على أن تقوم «التضامن» بتأثيث وتجهيز الحضانات.

حظر إقامة حفلات الزفاف بالمدارس

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات المختلفة، بشأن حظر استغلال المدارس، سواء في إقامة حفلات الزفاف أو تأجير الملاعب، دون الحصول على موافقة، سواء أمنية أو من خلال مديرة المديريات التعليمية، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للأمن، التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وحذرت «التعليم» من مخالفة تلك التعليمات، مشددة على أن من يفعل ذلك سيعرض نفسه للمحاسبة؛ لأن مثل تلك الأفعال تمثل خطرا على المنشآت التعليمية، وبالتالي تؤثر بالسلب على العملية التعليمية.