أعمال نظافة وتطوير لطرق مسار العائلة المقدسة في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استكمال خطة المحافظة لتطوير طريق أسيوط / دير درنكة المؤدي إلى دير السيدة العذراء مريم بالجبل الغربي والذي يعد أحد أحد أبرز محطات مسار رحلة العائلة المقدسة.

ونسقت وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة مع الوحدة المحلية لمركز أسيوط، لتنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع المخلفات من على جانبي الطريق وإزالة المطبات العشوائية وتوسعة الطريق ورفع كفائته وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة طرق محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط.

وأشار المحافظ إلى إنه تم تكليف اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز أسيوط وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع لاستكمال خطة تطوير ورفع كفاءة طريق دير درنكه بالاستعانة بمعدات وحدة الإنقاذ السريع والحملة الميكانيكية للمركز لتمهيد وتجريد الطريق من الأتربة والمخلفات الموجودة على الجانبين وتوسعته وتطويره لإضفاء مظهر حضاري على الطريق وجعله واجهة مشرفة أمام زائري المحافظة لافتًا إلى ضرورة التعاون البناء بين جميع القطاعات بالمحافظة وتضافر الجهود لتوفير سبل الدعم الممكنة لإنجاز الأعمال وتحسين الخدمات لقطاع عريض من المواطنين.

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء مراكز وأحياء المحافظة بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل للمحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة طبقاً للجدول الزمني المحدد لكل مركز ومدينة، لمتابعة أعمال النظافة اليومية والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية ورفع لجميع الإشغالات لإيجاد السيولة المرورية بالطرق والشوارع الرئيسية وتكثيف ومضاعفة حجم العمل ومتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها.