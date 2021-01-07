الأنبا دانيال: جاري إصلاح البنية التحتية لمسار العائلة المقدسة

قال الأنبا دانيال، سكرتير المجمع المقدس، من خلال فيلم تسجيلي قصير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، بالتزامن مع الإحتفال بعيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير من كل عام، «إن الدولة أوكلت ملف مسار رحلة العائلة المقدسة لوزارة التنمية المحلية، والتي من جانبها مهتمة بهذا الدور، وتعقد اجتماعا شبه شهري، لحل المشكلات المعيقة للمشروع والبنية التحتية للأماكن التي بها المسار».

العائلة المقدسة زارت أماكن عديدة في مصر

وأضاف الأنبا دانيال، في فيلم تسجيلي قصير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير من كل عام أن العائلة المقدسة زارت أماكن عديدة وكثيرة في مختلف المحافظات، وهناك تمويل واضح لإصلاح البنية التحتية مثل الطرق وغيرها، لافتا إلى أن كنيسة السيدة العذراء من المحطات الهامة التي زاتها العائلة المقدسة، لوقوعها على نهر النيل، ما تمثل عامل جذب سياحي.

جاري العمل في 25 نقطة لمسار العائلة المقدسة

ومن جانبه قال القس إستفانوس صبحي، عضو لجنة مسار العائلة المقدسة، في فيلم تسجيلي قصير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير من كل عام إنه جاري العمل في 25 نقطة بمسار العائلة المقدسة، والتي تشمل 11 محافظة، وكل محافظة تعمل في الجزء الأثرى الخاص بها، إضافة للبنية التحتية المحيطة بالأثر، والطرق المؤدية له، ما يشكل نقلة نوعية في المحافظة والمنطقة التي بها الأثر.

افتتاح كنيسة الأسمرات 12 يوليو الماضي

كما أوضح القس ويصا رزق اسحق، كاهن كنيسة الأميران تادرس الشطبي والمشرقي بحي الأسمرات، في فيلم تسجيلي قصير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير من كل عام إن فكرة إنشاء الكنيسة في نهاية 2017 مع افتتاح المرحلتين الأولى والثانية من الحي بحضور الرئيس السيسي، وجرى صب أول خرسانة بالمكان في بداية 2018، وجرى الافتتاح الرسمي للكنيسة والمرحلة الثالثة للحي 12 يوليو الماضي.

سكان حي الأسمرات: شكرا للرئيس السيسي

وقدم عريان عزيز، مواطن بحي الأسمرات، في فيلم تسجيلي قصير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم، تزامناً مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير من كل عام، شكره للرئيس السيسي بسبب النقلة الكبيرة التي حدثت لسكان المناطق العشوائية ونقلهم لمناطق حضارية مثل الأسمرات، وتعد نقلة حضارية عظيمة للغاية، «هنا حياة آدمية، وحلو أوي أوي إن منطقة زي دي يبقى فيها كنيسة».

وقالت «أم مينا» إنها كانت تسكن في منطقة مصر القديمة، وأصبحت تسكن في الأسمرات منذ 4 سنوات، «فيه فرق كبير أول عن مصر القديمة، في النضافة والجمال والشياكة والرقي في المنطقة».