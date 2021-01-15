طلاء واجهات وإقامة بوابة حجرية لإحياء مسار العائلة المقدسة

مع استمرار اهتمام الدولة بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه جار استكمال تطوير مسار العائلة المقدسة بنطاق المنطقة الجنوبية بالقاهرة ومتابعة ماتم من مراحل التطوير، مشددة على سرعة الانتهاء من كل الأعمال الجاري تنفيذها وتذليل كل العقبات والمعوقات التي من شأنها تعطيل تنفيذ أعمال التطوير، مؤكدة أن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة مشروع قومي، ويحظى باهتمام القيادة السياسية للاهتمام بالسياحة الدينية وتحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وإضفاء طابع حضاري ولمسات جمالية بكل شوارع وميادين المنطقة الجنوبية.

طلاء العقارات المطلة على عمرو بن العاص

وأشارت نائب المحافظ خلال اجتماعها بمسؤولين من الآثار والتنمية الصناعية ومديرية الإسكان إلى أهمية خطة التطوير الجاري تنفيذها والتي تشمل منطقة مجمع الأديان تحديدا والتأكيد على طلاء جميع العقارات المطلة على جامع عمرو بن العاص بألوان موحدة كي تضفي مظهر يليق بالحدث، علاوة على تطوير ورفع كفاءة نقاط الخدمة الشرطية بنطاق مجمع الأديان وخط السير، فضلا عن دراسة مقترح لإعداد حواجز مرورية حديدية ذات شكل به لمسة جمالية ومصممة بشكل حضاري مميز وأكدت على ضرورة الانتهاء من تنفيذ بوابة اليونيبول بمدخل مجمع الأديان حيث أنه تم بالفعل وضع القواعد الحديدية لها وجاري الاستكمال، لافتة إلى الانتهاء من البرجولات الخشبية بنسبة 90% كما تم الانتهاء من عمل المظلات الخرسانية بنسبة كبيرة، حيث قاربت على الانتهاء، بالإضافة إلى الانتهاء من زرع النخل بطول مسار العائلة المقدسة بالمنطقة الجنوبية، كما تم طلاء أحواض الزرع بالجزيرة الوسطى وعلى طول خط السير وتهذيب الأشجار وتكثيف المزروعات والمساحة الخضراء أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.

إقامة بوابة حجرية بمدخل مجمع الأديان

ووجهت نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من كل الأعمال الجاري تنفيذها وتذليل كل العقبات والمعوقات التي من شأنها تعطيل تنفيذ الأعمال، موضحة أنه جارٍ عمل بوابة حجرية بمدخل مجمع الأديان مكتوب عليها بالنحاس لإضفاء لمسة جمالية عند استقبال الزائرين، فضلا عن وضع أحواض زرع وتهذيب للأشجار وتكثيف المزروعات والمساحة الخضراء أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالجزيرة الوسطى وشارع الإمامين، وأيضا جارٍ تركيب نخل بشارع الإمامين وشارع حسن الأنور بالجزيرة الوسطى وأيضا زرع نخل على طول المسار، وبالقرب من كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، مع وضع لوحات إرشادية بالشوارع المحيطة بمجمع الإديان وأيضا سوف يتم نشر اللوحات الإرشادية خارج المجمع على الطريق على طول المسار لتوجيه الزائرين لطريق المسار، حيث توضع كل لوحة على عمود تجميلي بتصميم يليق مع الحدث ويوضح عليها معلومات شارحة لكل أثر.