ما حكم إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية في ظل كورونا؟.. الأزهر يجيب

واصلت مشيخة الأزهر الشريف نشر سلسلة فتاوي فقه النوال في ظل تصاعد حدة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتزايد اعداد المصابين بالفيروس، حيث أعادت المشيخة نشر فتوى لها عبر موقعها الرسمي لمجمع البحوث الإسلامية أحد الأذرع الشرعية لمشيخة الأزهر، حول حكم إخراج الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية.

أكدت لجان الفتوي بمجمع البحوث، أنه يجوز صرف الزكاة للمستشفيات الحكومية المجانية؛ لما تؤديه من حماية للفقراء من الأمراض، ووقاية من اعتداءات الفيروسات؛ وبذلك فهي مؤهلة لاستحقاق الزكاة المفروضة؛ كذلك جموع الفقهاء أجازوا صرف الزكاة إلى جميع وجوه الخير من المصالح العامة، والتي لا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، كالمستشفيات الحكومية التي يلجأ إليها المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود

كذلك شرعت الزكاة لدفع حاجة الإنسان للعلاج حاجة ملحة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة، بل يشرع للأطباء والعاملين بالمستشفيات ممن لهم أموال وجبت فيها الزكاة أن يخرجوا زكاة أموالهم للمستشفيات المذكورة.

الزكاة ركن من أركان الإسلام

شددت لجان الفتوي علي أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وهي اسم للقدر الواجب إخراجه ممن ملك مالا بلغ نصابا، وقد حدد النص الشرعي المصارف التي تستحق الزكاة كما ورد بيان ذلك في سورة التوبة، والزكاة تمليك للفقراء لسد حاجتهم ، ولا شك أن الحاجة للدواء حاجة ملحة؛ فلا حرج أن نعطي من الزكاة ما يرفع هذه الحاجة

بناء المستشفيات بأموال الزكاة

شددت لجان الفتوي على أنه لا بأس ببناء المستشفيات ودعمها بالأموال لشراء الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية ومستلزمات الصيانة وغيرها لخدمة المرضى من الفقراء ويدخل كل ذلك في استحقاق الزكاة للنص عليه في المصارف الشرعية في قوله تعالى «وفي سبيل الله»، وسبيل الله في الآية يقصد به الطريق الموصل لمرضاة الله من الأعمال الخيرية التي تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع

وكل ما ينفق للمصلحة العامة المشروعة، والتي تعتمد على الأموال بالدرجة الأولى، ويدعم هذا التوجه في تفسير مصرف في سبيل الله أن المستشفيات الحكومية المجانية إنما تقوم على علاج المرضى الفقراء، وذوى الدخل المحدود؛ ولما كان المرضى من الفقراء فقد اجتمع في حقهم المصرفان، مصرف الفقراء ، ومصرف سبيل الله.