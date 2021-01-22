طقس السبت: مائل للبرودة والحرارة تصل لـ درجة مئوية واحدة بهذه المناطق

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدا السبت الموافق 23 يناير الجاري، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، وتكون حركة الرياح معتدلة وتنشط أحيانا على القاهرة، والرياح تكون معتدلة، والطقس معتدلا على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع ظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

مصرالقاهرة 19 09

الإسكندرية 19 10

وادي النطرون 19 09

طنطا 19 09

شبين الكوم 19 10

دمنهور 19 10

بلطيم 16 10

مطروح 16 10

السلوم 16 06

سيوة 17 05

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 19 09

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 12

السويس 19 12

العريش 17 09

رفح 17 09

رأس سدر 20 09

نخل 15 04

نويبع 19 12

طابا 17 10

كاترين 12 01

الطور 20 10

شرم الشيخ 23 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 20 13

الفيوم 19 05

بني سويف 20 06

المنيا 20 06

أسيوط 20 05

سوهاج 22 07

قنا 23 08

الأقصر 25 08

أسوان 26 09

إدفو 22 19

أبوسمبل 25 09

الوادي الجديد 20 07

شلاتين 25 15

أبورماد 24 15

حلايب 24 16

رأس حدرية 23 16