عاجل.. غلق طريق «الإسماعيلية- القاهرة» بعد انفجار سيارة محملة بأسطوانات أكسجين

انقلبت سيارة «ربع نقل» محملة بأسطوانات أكسجين، على طريق «الإسماعيلية- القاهرة»، قبل قليل، عصر اليوم، مما أدى إلى انفجار بعض الأسطوانات على الطريق.

وأغلقت قوات الشرطة طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، قرب محطة تحصيل الرسوم، التابعة لمركز ومدينة القصاصين.

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، فيما انتقلت على الفور سيارات الحماية المدينة لمحاولة السيطرة على الحريق.

وقال شهود عيان، إن اسطوانات الغاز تعرضت للانفجار بشكل كبير مما أدى إلى تباعد السيارات عن منطقة الكارتة.

وكانت محطة تحصيل الرسوم قد شهدت بالإسماعيلية حادثا مأساويا الأسبوع الماضي، باصطدام ما يقرب من 12 سيارة ما بين ملاكي ونصف نقل وأوتوبيس بسبب الشبورة.

وقال شهود عيان، حينها، إن الحادث وقع بسبب الشبورة وانخفاض مستوى الرؤية، وتسبب في إصابة 7 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى وأغلق الطريق لحوالي 5 ساعات.

وفي واقعة أخرى، أصيب طفل بإصابات بالغة، إثر انقلاب سيارة «ملاكي الإسماعيلية» أمام مقر جامعة قناة السويس القديمة، التابعة لحي أول.

وتلقى اللواء ياسر نشات، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بانقلاب سيارة رقم «139354 ملاكي إسماعيلية» بدون رخصة بمنطقة الجامعة القديمة.

وفي حادث آخر، أصيب رجل وسيدة في الثلاثينيات من العمر، بكسور وكدمات مختلفة أثر اصطدام سيارة ملاكي بفاصل خرساني بأول طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد باصطدام سيارة «ملاكي ط ل ي 8627» بفاصل خرساني قرب طريق أبو دهشان.

وذكر شهود عيان أن عجلة القيادة، اختلت في يد السائق مما أدى إلى اصطدامه بالفاصل الخرساني وتهشم السيارة.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الصدر بالإسماعيلية التي تبعد 2 كيلو عن مكان الحادث لتلقي العلاج.